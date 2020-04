La Settimana Santa 2017 rivive sul web grazie alla società Fortini

(Foto in evidenza FOTO © Mauro Berti) La Settimana Santa 2017 rivive sul web e viene riproposta ai tempi del coronavirus. Nell’ anno 2017 l’associazione Oicos riflessioni ideò un progetto di documentazione di tutto il ciclo del periodo pasquale del territorio assisano, con la collaborazione dell’associazione Terre Nostre e del fotografo Marco Francalancia. Sono stati raccolti fotografie e filmati di otto giorni di ricognizione tra celebrazioni, riti e usanze popolari, concerti e paesaggi, testimoniando un fenomeno religioso, spirituale e culturale, che affondando le proprie origini in tempi lontanissimi, rimane uno degli elementi portanti che caratterizzano le comunità locali.

L’epidemia Coronavirus ha reso le città e i paesi deserti ed immobili paesaggi. Il silenzio incombente sui luoghi ha sostituito in tutto il pianeta le forme con cui gli insediamenti umani hanno costruito cultura, socialità e storia. La Società Fortini ha deciso di trasporre nei luoghi digitali ciò che avviene o è avvenuto nei luoghi fisici, negli stessi giorni e nelle stesse ore. Per fare questo ci si avvarrà delle dirette streaming con i più significativi appuntamenti religiosi programmati dalla Diocesi di Assisi e dal Sacro Convento di S. Francesco, dei documenti fotografici e video e di altre fonti. Hanno reso possibile la realizzazione del progetto dedicato alla Settimana Santa 2017 Umberto Rinaldi, Commedia Harmonica, per la scelta delle opere musicali, Enrico Sciamanna, per la consulenza storiografica, Laura Vignati per il montaggio.

Il Programma 8-12 aprile

• Mercoledì 8 aprile, Mercoledì Santo

21,00 – prima visione – “Sparge la morte… e ne divien pietosa”, concerto Cantori di Assisi, dir. Gabriella Rossi, Basilica di Santa Chiara, da archivio Oicos, 12 aprile 2017

• Giovedì 9 aprile, Giovedì Santo

17,30 – prima visione – Coena Domini, Lavanda dei piedi, Scavigliazione, Cattedrale di San Rufino, da archivio Oicos, 13 aprile 2017

• Venerdì 10 aprile, Venerdì Santo

10,00 – prima visione – Processione mattutina del Cristo Morto, da Cattedrale San Rufino a Basilica Inferiore San Francesco, da archivio Oicos, 14 aprile 2017

16,00 – prima visione – “Le Tre ore di Agonia”, allestimenti de i “Sepolcri”, da Santa Maria Maggiore, Cattedrale di San Rufino, Monastero di San Quirico, da archivio Oicos, 14 aprile 2017

18,30 – diretta streaming – Celebrazione della Passione del Signore, Basilica Inferiore di San Francesco

21,00 – prima visione – Processione serale del Cristo Morto, Cattedrale San Rufino – Basilica Inferiore San Francesco – Cattedrale di San Rufino, da archivio Oicos, 14 aprile 2017

• Sabato 11 aprile, Sabato Santo

7,15 – diretta streaming – Liturgia delle Ore (Ufficio delle Letture e Lodi), Basilica di San Francesco

17,00 – prima visione – Benedizione dei Cibi Pasquali, Cattedrale di San Rufino, Chiesa di Santa Margherita, da archivio Oicos, 15 aprile 2017

21,00 – prima visione – Rito della Benedizione del Fuoco, Piazza e Basilica Inferiore San Francesco, Chiesa di Santa Margherita, da archivio Oicos, 15 aprile 2017

22,00 – diretta streaming – Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino

• Domenica 12 aprile, Domenica di Pasqua

10,00 – prima visione – Colazione di Pasqua, Chiesa di Santa Margherita, Agriturismo Le Mandrie, abitazioni private, da archivio Oicos, 16 aprile 2017

10,30 – diretta streaming – Messa di Pasqua presieduta da p. Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento

12,00 – prima visione – Messe di Pasqua, presiedute da p. Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento e p. Enzo Fortunato, con la Cappella Musicale della Basilica Patriarcale di San Francesco dir. p. Giuseppe Magrino, da archivio Oicos, 16 aprile 2017