Solennità di Santa Chiara e San Rufino 2020, il programma delle celebrazioni

Tutto pronto ad Assisi per celebrare le solennità di Santa Chiara e San Rufino 2020: per quanto riguarda la festa di Santa Chiara, è cominciata dal 2 agosto la novena che si concluderà domenica 9 agosto, con i vespri presieduti dai Frati Minori della Fraternità di Loreto in programma tutti i giorni alle 17.30 nella Basilica di Santa Chiara. Lunedì 10 agosto alle ore 17,30 i primi vespri e la santa messa della solennità saranno presieduti dal vescovo Sorrentino. Questo momento si potrà seguire collegandosi alla pagina Facebook della diocesi oppure sul canale 602 di Maria Vision che si occuperà delle riprese.

Alle ore 21 di lunedì 10 agosto nel Santuario di San Damiano si terrà la veglia di preghiera nel transito di Santa Chiara. Nel giorno della solennità, martedì 11 agosto, sono previste diverse celebrazioni nella basilica dedicata alla Santa, a partire dalle ore 8 con la messa conventuale presieduta da Padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi. Alle 11 la concelebrazione solenne presieduta dal Monsignor Renato Boccardo, vescovo della Diocesi di Spoleto-Norcia; durante la messa, sindaco e giunta offriranno ceri e fiori. Nel pomeriggio, alle 17,30, ci saranno i secondi vespri e la messa nel transito di Santa Chiara presieduti da padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori dell’Umbria.

Per la festa di San Rufino, le celebrazioni inizieranno già martedì 11 agosto alle ore 21 con la veglia di preghiera e la processione per le vie di Assisi; in piazza del Comune, la benedizione della Città presieduta dal vescovo. Sarà presente la banda musicale di Rivotorto e seguirà una festa nella piazza antistante la cattedrale, animata dalla Nobilissima Parte de Sopra.

Mercoledì 12 agosto la messa solenne delle ore 11 sarà presieduta dal vescovo Sorrentino (il canto dell’assemblea dall’assemblea sarà animato dalla Cappella musicale di San Rufino. Anche questa santa messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi e sul canale 602 di Maria Vision). Anche in questa occasione è prevista l’offerta di ceri e fiori. Alle ore 21 in cattedrale, a conclusione della due giorni di solennità di Santa Chiara e San Rufino 2020 si terrà il concerto in onore del Santo patrono a cura della Cappella musicale di San Rufino.

Foto in evidenza © Mauro Berti