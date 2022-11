Venerabile Antonio Pennacchi, domenica 6 messa a San Pietro

Si chiederà l’intercessione di don Antonio per la guarigione di don Giovanni Raia

Il suo campo di lavoro fu l’assistenza e la formazione dei ragazzi, dei giovani e l’amore, l’aiuto ai poveri, ai malati, con i quali divideva il suo stipendio di insegnante. Come San Filippo si circondò di ragazzi che raccoglieva dalle strade e fu il giullare di Dio. La causa di beatificazione, aperta nel 1905 dalla Santa Sede, per contingenze storiche non ebbe seguito e solo nel giugno del 2016 è stata riavviata con un decreto del vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino monsignor Domenico Sorrentino proprio perché don Antonio Pennacchi venga elevato agli onori degli altari.

