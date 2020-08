Coronavirus ad Assisi, ancora due nuovi casi in città e otto a Bastia Umbra

(articolo in aggiornamento) Scendono i positivi, da 18 a 22, ma dopo l’annuncio dei sette guariti di ieri dati dal sindaco (che in realtà per la dashboard sono sei), il nuovo bollettini segnala altri due casi di positività al coronavirus ad Assisi. I casi positivi in totale dall’inizio dell’emergenza salgono dunque a 55, con 36 guariti (+6 rispetto a ieri, quando il tabellino era fermo a 30), 18 casi di isolamento contumaciale e 1 deceduto da coronavirus ad Assisi (un dato uguale a ieri).

In totale in Umbria ci nuovi guariti e 22 nuovi casi di coronavirus. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile aggiornato alle 11.06 del 21 agosto sono 129 gli attualmente positivi al virus. Non si registrano nuovi ricoverati in ospedale (11 in totale) né nuovi ricoveri in terapia intensiva (1 solo ricoverato). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.356 tamponi. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 1393 i guariti e 1.602 i casi di positività. I tamponi eseguiti, invece, sono a quota 139.407.

Positivi anche a Bastia: come annuncia la nota del Comune, “Sono otto, tutti giovani, i casi positivi al coronavirus, di cui uno asintomatico e gli altri sette con lieve sintomatologia. Anche questi ultimi due casi erano già in isolamento domiciliare fiduciario obbligatorio. È indispensabile non abbassare la guardia – scrive il sindaco Paola Lungarotti – il virus colpisce ad ogni età se non si rispettano le regole basilari. È fondamentale la responsabilità personale, la prevenzione più importante che di fatto abbiamo per continuare a svolgere le nostre attività e la nostra vita sociale”.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)