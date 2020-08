Ciclabile tra Rivotorto e Santa Maria, lavori fermi da giorni (foto+video)

A un anno dalla prima segnalazione relativa a tratti ammalorati, era l’agosto 2019, non si vede ancora un lieto fine per i lavori sulla pista ciclabile tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli, tratto conclusivo della ciclabile Assisi-Spoleto. (Continua dopo il video)

A fine giugno, erano cominciati i lavori relativi di riqualificazione, dopo mesi di segnalazioni e proteste, con tanto di chiusura della pista, per rattoppare le fessurazioni e i cedimenti del fondo della pista ancora prima che questa fosse inaugurata. Lavori che sarebbero dovuti durare 20 giorni, e che invece si sono interrotti dopo pochi giorni. Ed è ancora così: “Un mese fa circa avevamo avuto un avvio promettente dei lavori con la demolizione di una parte di massicciata, ma ora è tutto bloccato”, la segnalazione di un residente ad AssisiNews.

Il rifacimento della pista ciclabile tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli – in realtà non tanto la riparazione delle fessurazioni, ma un vero e proprio smantellamento e scavo per il ripristino e conseguente rifacimento – avrebbe dovuto interessare circa 300 metri della ciclabile, in modo da consentire la riapertura completa del percorso e la piena fruibilità in sicurezza. Ma nonostante gli annunci – dell’amministrazione, ma sulla vicenda si era mosso anche il capogruppo leghista in Regione Stefano Pastorelli, annunciando a fine maggio una partenza celere dei lavori – le opere cominciate sono ora ferme.

“Mi auguro – l’auspicio espresso dal capogruppo dei Socialisti Luigi Bastianini al Corriere dell’Umbria in edicola questa mattina – che entro la fine dell’estate i cittadini, i turisti e gli sportivi in genere possano correre e passeggiare su questa ciclabile”. Nelle scorse settimane il Comune di Assisi ha già intrapreso l’iter per la presa in carico, che però, l’altolà della giunta qualche tempo fa, avverrà solo dopo l’esito positivo del collaudo.