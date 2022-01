Coronavirus in Umbria, il bollettino del 17 gennaio 2022. Da domenica 23 al Pala eventi la vaccinazione pediatrica

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. La soddisfazione della giunta assisana per i numeri del punto vaccinale a Santa Maria

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 774 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 1.886 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.560 a 1.562, 2 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 127.896 a 128.670 (appunto 774 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 97.651 a 99.428 (1.777 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 28.685 a 27.680 (meno 1.005; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 541, per un totale da inizio pandemia di 1.415.177 (ieri erano 1.414.636), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 6.711, per un totale da inizio pandemia di 1.784.165 (ieri erano 1.777.454). I ricoveri passano da 230 a 228, meno 2, di cui 12 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 28.455 a 27.452, meno 1.003. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 983 a 943, meno 40, mentre i guariti aumentano da 3.822 a 3.893, più 71. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 4.859 a 4.890, più 31. Le persone in isolamento contumaciale passano da 974 a 935, meno 39. Otto persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, entrambi meno 1. I decessi da inizio pandemia rimangono 54. (Continua dopo l’immagine)

Intanto funziona a pieno ritmo il punto vaccinale al Pala Eventi a Santa Maria degli Angeli dove da domenica prossima partirà anche la vaccinazione pediatrica (che attualmente viene effettuata presso la casa della salute a Bastia Umbra). L’orario per il 23 sarà dalle 8.30 alle 13.30, poi dal 24 anche nel pomeriggio. I numeri del punto vaccinale sono lusinghieri: a regime si effettuano una media di 800 vaccinazioni al giorno, mentre al drive through si somministrano tra i 200 e i 250 tamponi molecolari, sempre al giorno, in più è prevista anche l’attività domiciliare con una media di una ventina di utenti raggiunti.

Il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi socio sanitari Massimo Paggi rinnovano l’invito a tutti i cittadini a vaccinarsi: “Soltanto sottoponendosi al vaccino e rispettando sempre e dovunque le misure di sicurezza (mascherina, distanziamento e igiene delle mani) potremo uscire dal tunnel della pandemia da Covid che da quasi due anni ci ha stravolto la vita, le abitudini e la quotidianità”.

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 825 a 795, meno 30. I guariti aumentano da 3.065 a 3.121, più 56. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 3.941 a 3.967, più 26. Gli isolamenti contumaciali passano da 820 a 790, meno 30. Cinque sono ricoverate, invariate, una in terapia intensiva, più 1. I decessi da inizio pandemia rimangono 51. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 167 a 158, meno 9, mentre i guariti aumentano da 638 a 651, più 13. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 814 a 818, più 4. Le persone in isolamento contumaciale passano da 167 a 157, meno 10. Una persona è ricoverata, più 1, ma non in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 130 a 140, più 10, mentre i guariti aumentano da 580 a 585, più 5. I casi positivi totali salgono da 717 a 732, più 15, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 129 a 139, più 10. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 7.

