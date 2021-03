Coronavirus in Umbria, il bollettino del 17 marzo 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 324 unità. Purtroppo salgono anche le vittime complessive, da 1.171 a 1.181, 10 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 48.202 a 48.526 (appunto 324 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 41.126 a 41.441 (315 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 5.905 a 5.904 (meno 1; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.364, per un totale da inizio pandemia di 748.723 (ieri erano 745.359), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 160.434, più 3.185, ieri erano 157.249. I ricoverati in totale scendono da 480 a 485 (più 5 rispetto a ieri), di cui 79 in terapia intensiva (più 1, ieri erano 78). Gli isolamenti contumaciali scendono da 7.903 a 7.757 (meno 146).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 263 a 254 (meno 9 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.673 a 1.689, più 16 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.974 a 1.981 (più 7 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale passano da 242 a 232 (meno 10). I ricoveri aumentano da 21 a 22 (più 1 tra ieri e oggi), di cui 5 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 6). I decessi da inizio pandemia restano 38.

Tra le vittime a causa del Covid-19, anche un uomo di 49 anni, ricoverato prima a Terni e da alcuni giorni a Roma. Lascia la moglie e due figli adolescenti. L’amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del concittadino e si stringe accanto ai familiari in questo momento terribile. L’intera famiglia era stata colpita dal COVID ed è stata circondata dall’affetto di tutta la comunità, ma questo non è bastato a vincere la battaglia contro il virus. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali scendono da 227 a 220, meno 7 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, aumentano da 1.477 a 1.488, più 11. I casi positivi da inizio pandemia passano da 1.739 a 1.746, più 7 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali scendono da 205 a 199, meno 6. I ricoveri diminuiscono da 22 a 21 (meno 1 tra ieri e oggi), di cui 5 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia aumentano da 35 a 38, più 3.

Anche a Bastia Umbra il sindaco esprime cordoglio per “la dolorosa scomparsa di altri tre cittadini, tre figli della nostra Comunità che hanno perso la vita a causa del Covid-19”. Particolare affetto è riservato per “Daniela Tortoioli in Fioravanti e fatichiamo a scrivere il suo nome perché la notizia oltre ad addolorarci non ci sembra possibile. Al marito Luciano, ai tre figli Lucia, Davide e Michele, a tutti i familiari va il nostro cordoglio”.

Il Covid colpisce anche la famiglia della prima cittadina, Paola Lungarotti: “Vivo in prima persona il dolore del lutto con la scomparsa di un familiare toccato dal virus; si tratta di mio zio Giuseppe Malizia, marito di Graziella Lungarotti, ‘zio Peppino’, babbo di Lorella e di Cristina. Una figura tipica bastiola, un commerciante e allevatore di suini, la sua grande passione, conosciuto in paese per il suo carattere schietto e originale. Il virus non riparmia nessuno, non fa sconti. Dobbiamo solo sperare di essere forti, di preservarci il piu possibile dal contagio con l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione, evitare assembramenti e igienizzare il più possibile l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. Purtroppo a volte tutto questo non basta, però è l’unica arma che abbiamo per difenderci”. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali rimangono 50, invariato tra ieri e oggi, mentre i guariti salgono da 265 a 270, più 5. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 323 a 328, più 5 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale restano 48, invariato tra ieri e oggi. I ricoveri sono fermi a 2, invariato, di cui 1 in terapia intensiva, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 8.

A Cannara i positivi attuali passano da 38 a 35, meno 3, mentre i guariti salgono da 228 a 232, più 4. I casi positivi totali aumentano da 270 a 271, più 1, e passano da 35 a 32, meno 3 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri rimangono 3, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.