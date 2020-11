Coronavirus in Umbria, il bollettino del 17 novembre 2020: i positivi attuali aumentano solo di 5 unità

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 351 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 262 a 275, 13 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 19.159 a 19.510 (appunto 351 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 7.653 a 7.986 (333 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 11.244 a 11.249 (5 positivi in più; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 5.603, per un totale da inizio pandemia di 367.077 (ieri erano 361.474). I ricoverati in totale passano da 447 a 438 (meno 9), di cui 70 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, 72) . Gli isolamenti contumaciali sono 12.354 (ieri erano 12.540, meno 186), le persone uscite dall’isolamento salgono a 78.200 (ieri erano 78.090, più 110).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano dai 518 di ieri a 516 (meno 2), i guariti passano da 322 a 336 (più 14). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono di 12 unità, da 847 a 859, le persone in isolamento contumaciale scendono da 504 a 501 (meno 3). I ricoverati sono 14 (ieri erano 15, meno 1), nessuno in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 7. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 393 a 395, più 2; i guariti da 318 a 330, più 12. I casi positivi da inizio pandemia passano da 715 a 729, più 14. Sono 380 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 378 (più 2). I ricoveri rimangono 15 (invariato), di cui 5 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 4. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 83 a 81, meno 2, i guariti da 26 a 30 (più 4). I positivi da inizio pandemia passano da 111 a 113 (più 2). Le persone in isolamento contumaciale sono 75, 3 in meno rispetto a ieri, quando erano 78. I ricoveri sono 6 (1 in più rispetto a ieri, 5), di cui 2 in terapia intensiva (invariato), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali rimangono 66 (invariato), i guariti da 39 a 40 (più 1); i casi positivi da inizio pandemia salgono da 106 a 107 (più uno), sono 65 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 66 (meno 1). Un ricovero in totale (meno 1), 1 in terapia intensiva (invariato), e un decesso da inizio pandemia.

Intanto, anche in alcune farmacie di Assisi è possibile sottoporsi ai test sierologici gratuiti grazie a un accordo tra Regione e Federfarma. Si tratta di uno screening importante per la ricerca degli anticorpi Sars-CoV-2 riservato a studenti e familiari conviventi e utile in questo momento difficile per contribuire alla gestione della pandemia. Il test va prenotato direttamente in farmacia ed è necessario esibire la prescrizione del proprio medico di base a cui verranno inviati i referti che saranno inseriti anche sulla piattaforma del servizio sanitario regionale. Per conoscere le farmacie aderenti basta consultare il sito di Federfarma (www.umbria.federfarma.it). Inoltre, per contenere la pandemia di coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra la prima cittadina Paola Lungarotti ha decretato la chiusura delle aree verdi pubbliche dalle 18 del pomeriggio alle 7 di mattina, percorso verde incluso. A Bettona invece, il sindaco Lamberto Marcantonini ha emesso un ordinanza che vieta la sosta ai pedoni in alcune vie e piazze del centro storico e di Passaggio. Interessate via San Biagio, a partire dall’intersezione con via 25 Aprile e fino all’intersezione con via Cannara, giardini pubblici e bosco didattico di via Ponte di Ferro. Inoltre, la Pro loco di Bettona ha già anticipato che la XIII edizione del Presepe Vivente di Bettona è rinviata al 2021.