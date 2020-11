Fra Mauro Gambetti, ordinazione episcopale il 22 novembre ad Assisi

Si terrà domenica 22 novembre alle 16, nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, l’ordinazione episcopale di fra Mauro Gambetti per l’imposizione delle mani del Legato Pontificio per le Basiliche Papali, Cardinale Agostino Vallini. I conconsacranti saranno l’Arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino, e il Vescovo di Imola, Monsignor Giovanni Mosciatti.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta da Telepace, sul sito sanfrancesco.org e sulle pagine ufficiali Facebook “San Francesco d’Assisi” e YouTube “San Francesco Assisi”. Sabato 28 novembre, come annunciato da papa Francesco, Fra Mauro Gambetti verrà creato Cardinale. «L’intera comunità francescana del Sacro Convento di Assisi accompagna fra Mauro con l’affetto fraterno e la preghiera nel suo nuovo ministero nella Chiesa universale. Lo ringraziamo e lo accompagniamo nel cammino della sua vocazione. Il suo stile di servizio è richiamato anche nel motto scritto nel suo stemma: Omnibus subiecti incaritate».

Nel rispetto delle normative anti-Covid l’accesso alla Basilica sarà consentito solamente alle persone munite di invito. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. “Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all’umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello”, le prime parole di Gambetti dopo la ‘promozione’, uno “scherzo da Papa” come aveva commentato l’allora Custode.