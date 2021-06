Coronavirus in Umbria, il bollettino del 19 giugno 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 8 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era di 13 persone). Invariato il numero delle vittime da inizio pandemia, 1.418.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 56.736 a 56.744 (appunto 8 positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 54.392 a 54.432 (40 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 926 a 894 (meno 32; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.403, per un totale da inizio pandemia di 956.259 (ieri erano 954.856), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 3.041, per un totale di 460.518. I ricoverati scendono da 38 a 34, meno 4, di cui 5 in terapia intensiva (invariati). Gli isolamenti contumaciali scendono da 622 a 617 (meno 5). (Articolo in aggiornamento)

