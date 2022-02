Coronavirus in Umbria, il bollettino del 20 febbraio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 820 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 843 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.713 a 1.715, 2 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 177.731 a 178.551 (appunto 820 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 164.478 a 165.663 (1.185 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 11.840 a 11.173 (meno 667; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.876, per un totale da inizio pandemia di 1.509.541 (ieri erano 1.507.665), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 6.616, per un totale da inizio pandemia di 2.131.466 (ieri erano 2.124.850). I ricoveri passano da 178 a 186, più 8, di cui 7 in terapia intensiva, meno 2. Gli isolamenti contumaciali passano da 11.662 a 10.987, meno 675. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 380 a 340, meno 40, mentre i guariti aumentano da 6.123 a 6.185, più 62. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 6.559 a 6.581, più 22. Le persone in isolamento contumaciale passano da 377 a 337, meno 40. Tre persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono sempre 56. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 269 a 268, meno 1. I guariti aumentano da 4.920 a 4.953, più 33. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 5.246 a 5.278, più 32. Gli isolamenti contumaciali passano da 267 a 266, meno 1. Due persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 57. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 60 a 52, meno 8, mentre i guariti aumentano da 1.026 a 1.036, più 10. I casi positivi da inizio pandemia passano da 1.095 a 1.097, più 2. Le persone in isolamento contumaciale passano da 59 a 50, meno 9. Due persone sono ricoverate, più 1, nessuna in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 66 a 61, meno 5, mentre i guariti aumentano da 971 a 980, più 9. I casi positivi totali salgono da 1.044 a 1.048, più 4, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 65 a 60, meno 5. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono sempre 7.

© Riproduzione riservata