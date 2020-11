Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 novembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 408 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 314 a 323, purtroppo 9 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 20.961 a 21.369 (appunto 408 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 9.274 a 9.618 (344 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 11.373 a 11.428 (55 positivi in più; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.748, per un totale da inizio pandemia di 385.737 (ieri erano 380.989). I ricoverati in totale passano da 436 a 447 (più 11), di cui 75 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, 71) . Gli isolamenti contumaciali sono 12.158 (ieri erano 11.820, più 338), le persone uscite dall’isolamento salgono a 81.815 (ieri erano 81.128, più 687).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano dai 531 di ieri ai 525 di oggi (meno 6), i guariti passano da 401 a 417 (più 16). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono di 10 unità, da 940 a 950, le persone in isolamento contumaciale scendono da 516 a 509 (meno 7). I ricoveri sono 16 (ieri erano 15, più 1), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 8, 1 in più rispetto a ieri. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 418 a 414, meno 4; i guariti da 376 a 395, più 19. I casi positivi da inizio pandemia passano da 799 a 815, più 16. Sono 397 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 403 (meno 6). I ricoveri salgono da 15 a 17 (più 2), di cui 6 in terapia intensiva (ieri erano 7, meno 1). Salgono i decessi da inizio pandemia, 6, ieri erano 5. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 85 a 88, più 3, i guariti da 35 a 36 (più 1). I positivi da inizio pandemia salgono da 122 a 126 (più 4). Le persone in isolamento contumaciale salgono da 78 a 81 (più 3). I ricoveri 7 (invariato), di cui 3 in terapia intensiva (ieri erano 2), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali salgono da 70 a 76 (6 in più), i guariti da 46 a 48 (più 2); i casi positivi da inizio pandemia salgono da 117 a 125 (più 8), sono 75 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 69 (più 6). Un ricovero in totale (invariato), 1 in terapia intensiva (invariato), e un decesso da inizio pandemia.