Coronavirus in Umbria, il bollettino del 23 febbraio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 893 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 999 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.722 a 1.724, 2 persone scomparse in più.

Intanto sono 14 mila le dosi di vaccino Novavax assegnate all’Umbria dalla struttura commissariale nazionale: lo rende noto il commissario per la gestione dell’emergenza in Umbria, Massimo D’Angelo. “Stamani, dopo un’ulteriore interlocuzione con la struttura nazionale per la gestione dell’emergenza abbiamo avuto contezza del numero delle dosi che arriveranno in Umbria, mentre non sappiamo con certezza la data della consegna. a livello regionale stiamo predisponendo affinché nei vari distretti il vaccino possa essere somministrato a partire dai primi giorni di marzo”. Il commissario D’Angelo inoltre ha rinnovato l’invito, a chi non lo avesse già fatto, a vaccinarsi, in quanto rimane il pilastro fondamentale di difesa contro il #Covid. Purtroppo, gli ospedalizzati e i deceduti sono prevalentemente soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, o non vaccinati. Anche oggi i due decessi registrati sono di due donne over 80, entrambe non vaccinate.

Tornando al coronavirus in Umbria, nel dettaglio i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 179.919 a 180.812 (appunto 893 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 167.539 a 168.582 (1.043 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 10.658 a 10.506 (meno 152; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.593, per un totale da inizio pandemia di 1.515.132 (ieri erano 1.512.536), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 6.442, per un totale da inizio pandemia di 2.149.997 (ieri erano 2.143.555). I ricoveri passano da 172 a 166, meno 6, di cui 8 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali sono fermi a 10.486, invariati. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 328 a 324, meno 4, mentre i guariti aumentano da 6.248 a 6.283, più 35. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 6.632 a 6.663, più 31. Le persone in isolamento contumaciale passano da 324 a 320, meno 4. Quattro persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono sempre 56. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 269 a 282, più 13. I guariti aumentano da 5.003 a 5.024, più 21. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 5.329 a 5.363, più 34. Gli isolamenti contumaciali passano da 267 a 280, più 13. Due persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 57. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 52 a 54, più 2, mentre i guariti aumentano da 1.044 a 1.049, più 5. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.105 a 1.112, più 7. Le persone in isolamento contumaciale passano da 50 a 53, più 3. Una persona è ricoverata, meno 1, nessuna in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 58 a 57, meno 1, mentre i guariti aumentano da 990 a 996, più 6. I casi positivi totali salgono da 1.055 a 1.060, più 5, mentre le persone in isolamento contumaciale sono ferme a 57, invariate. Nessuna persona è ricoverata, meno 1. I decessi da inizio pandemia sono sempre 7.

© Riproduzione riservata