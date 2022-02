Coronavirus in Umbria, il bollettino del 25 febbraio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 876 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 777 unità). Invariate le vittime da inizio pandemia, purtroppo 1.725 persone scomparse.

Intanto a partire da domani 26 febbraio, sul portale regionale dedicato alle vaccinazioni sarà possibile prenotare le nuove somministrazioni che saranno erogate dall’1 marzo. Pertanto, da domani, sabato 26 febbraio, i cittadini potranno fissare la data per la somministrazione del vaccino compreso il Novavax che, come reso noto dalla struttura commissariale nazionale, sarà consegnato alla Regione il 27 febbraio. All’Umbria sono state destinate 14 mila dosi.

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 181.589 a 182.465 (appunto 876 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 169.537 a 170.458 (921 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 10.327 a 10.282 (meno 45; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 1.780, per un totale da inizio pandemia di 1.518.939 (ieri erano 1.517.159), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 6.056, per un totale da inizio pandemia di 2.162.748 (ieri erano 2.156.692). I ricoveri passano da 164 a 159, meno 5, di cui 7 in terapia intensiva, più 1. Gli isolamenti contumaciali passano da 10.163 a 10.123, meno 40. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 313 a 317, più 4 , mentre i guariti aumentano da 6.321 a 6.349, più 28. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 6.690 a 6.722, più 32. Le persone in isolamento contumaciale passano da 309 a 315, più 6. Due persone sono ricoverate, meno 2, nessuna in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 56. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 284 a 301, più 17. I guariti aumentano da 5.046 a 5.065, più 19. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 5.387 a 5.423, più 36. Gli isolamenti contumaciali passano da 282 a 299, più 17. Due persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 57. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 51 a 49, meno 2, mentre i guariti aumentano da 1.054 a 1.057, più 3. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.114 a 1.115, più 1. Le persone in isolamento contumaciale passano da 50 a 48, meno 2. Una persona è ricoverata, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono sempre 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 57 a 55, meno 2, mentre i guariti aumentano da 1.000 a 1.005, più 5. I casi positivi totali salgono da 1.064 a 1.067, più 3, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 57 a 55, meno 2. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 7.

© Riproduzione riservata