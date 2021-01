Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 gennaio 2021

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Boom di ricoveri, più 37 in un giorno

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 275 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 746 a 751, 5 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 34.135 a 34.410 (appunto 275 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 28.357 a 28.490 (133 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 5.032 a 5.169 (più 137; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.667, per un totale da inizio pandemia di 575.822 (ieri erano 571.155). I ricoverati in totale salgono da 347 a 384 (più 37 rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (ieri erano 47, più 3). Gli isolamenti contumaciali aumentano da 6.754 a 6.837 (più 83), mentre le persone uscite dall’isolamento salgono a 118.946 (ieri erano 118.651, più 295).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 129 a 131 (più 2), i guariti salgono da 1.235 a 1.241, più 6 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.390 a 1.399 (più 9 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 119 a 121 (più 2). I ricoveri rimangono 10 (invariato tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi salgono purtroppo da 26 a 27. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 63 a 74, più 11 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.027 a 1.030, più 3. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.109 a 1.123, più 14 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 58 a 68, più 10. I ricoveri salgono da 5 a 6 (più 1 tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 19.

“L’aumento dei casi dopo una breve flessione dei giorni scorsi ci ricorda che il senso di responsabilità non deve mai venir meno per la nostra e l’altrui salute, per le famiglie che in maniera diretta o indiretta continuano a lottare con questo virus. La lotta al Covid-19 dipende ancora oggi dai nostri comportamenti, quello che dobbiamo e possiamo fare è rispettare le regole nella quotidianità, nelle nostre azioni. Non allentiamo mai la guardia”, il messaggio del sindaco, Paola Lungarotti. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali aumentano da 43 a 46, più 3 tra ieri e oggi, mentre i guariti rimangono 178, invariato tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia aumentano da 225 a 228, più 3 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale salgono da 38 a 39, più 1. I ricoveri salgono da 5 a 7, più 2, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali rimangono 17, invariato tra ieri e oggi, i guariti sono fermi a 169. I casi positivi totali rimangono 188, e rimangono 16, invariato, le persone in isolamento contumaciale. Un ricovero in totale (invariato tra ieri e oggi), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.