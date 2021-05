Coronavirus in Umbria, il bollettino del 26 maggio 2021. Il cordoglio della giunta assisana per marito e moglie vittime del Covid

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 35 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era di 55 persone). Purtroppo aumenta il numero delle vittime, da 1.391 a 1392, 1 persona scomparsa in più rispetto a ieri.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 56.166 a (appunto positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 52.859 a 53.035 (176 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 1.916 a 1.774 (meno 142; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.476, per un totale da inizio pandemia di 916.707 (ieri erano 914.231), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 401.572, più 3.565, ieri erano 398.007. I ricoverati in totale passano da 90 a 89 (meno 1), di cui 11 in terapia intensiva (meno 2, ieri erano 13). Gli isolamenti contumaciali scendono da 2.007 a 1.855 (meno 152).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 35 a 30, mentre i guariti aumentano da 2.120 a 2.125, più 5 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 2.206 a 2.207, più 1, mentre le persone in isolamento contumaciale scendono da 32 a 28, meno 4. I ricoveri scendono 3 a 2, meno 1, di cui 1 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 2). I decessi da inizio pandemia salgono purtroppo da 51 a 52. (Continua dopo l’immagine)

Intanto purtroppo si registrano nel giro di dieci giorni altre due vittime: sono moglie e marito, residenti a Santa Maria degli Angeli. Si tratta di Caterina Marcellini di 71 anni, deceduta a metà mese, e di Antonio Molino di 72, scomparso ieri pomeriggio; lasciano due figli. L’amministrazione comunale, facendosi interprete del sentimento della comunità angelana, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della coppia e si stringe accanto ai familiari in questo momento terribile. “È una tragedia straziante – ha commentato il sindaco Stefania Proietti – che ci colpisce moltissimo, due concittadini vittime della pandemia nel giro di una settimana è un grande dolore per i familiari, per gli amici, per coloro che li conoscevano e per tutti i cittadini”.

“A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e per conto della comunità e di tutta la Città di Assisi – ha affermato il sindaco – esprimo le più sentite condoglianze, e tutta la vicinanza umana, in questo momento di infinita tristezza in particolare ai figli Stefania e Mauro e a tutti i familiari. Questa enorme sofferenza deve farci riflettere sulla urgente necessità di compiere ogni sforzo possibile per contenere la pandemia, per evitare la crescita del contagio, per effettuare sempre più vaccini. Siamo chiamati tutti, cittadini e istituzioni, a essere responsabili e rispettosi delle misure di sicurezza perché siamo tutti impegnati in questa battaglia contro il Covid, per noi e per rispetto di chi sta soffrendo per la perdita dei propri cari.”

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 35 a 29, meno 6 rispetto a ieri. I guariti aumentano da 1.819 a 1.825, più 6. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 1.902, invariati tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali passano da 33 a 28, meno 5. I ricoveri scendono da 2 a 1, meno 1, di cui nessuno in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 48. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali rimangono 2, invariati, e anche i guariti sono sempre 351. I casi positivi da inizio pandemia sono sempre 362, invariati rispetto a ieri. Una persona è in isolamento contumaciale, dato invariato. I ricoveri rimangono 1, invariati, di cui nessuno in terapia intensiva, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali scendono da 6 a 4, meno 2, mentre i guariti aumentano da 350 a 352, più 2. I casi positivi totali sono sempre 362, invariati, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 5 a 3, meno 2. Una persona è ricoverata in terapia intensiva. I decessi da inizio pandemia restano 6.

