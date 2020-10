Coronavirus in Umbria, dati del 27 ottobre 2020; ad Assisi due positivi all’Andrea Rossi

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi attuali passano da 4588 a 4766 (178 positivi in più), i guariti da 2.862 a 2.996 (134 in più); i nuovi positivi sono 314. Salgono purtroppo le vittime, da 108 a 110, mentre il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 7588 a 7.872 (più 284 tra ieri e oggi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 3.345, per un totale da inizio pandemia di 281.634 (ieri erano 278.289). Aumentano anche i ricoverati in totale, da 270 a 285 (15 ricoveri in più), aumentano di sei unità quelli in terapia intensiva (da 31 a 37). Gli isolamenti contumaciali sono 5.940 (ieri erano 4.318, più 1.622).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi ci sono 263 positivi attuali, un aumento di 28 unità (ieri erano 235). Ci sono anche sei guariti in più, in totale 100, rispetto a ieri, quando erano 94. I positivi al coronavirus in Umbria da inizio pandemia salgono a 366 casi in totale, più 34 rispetto ai 332 di ieri. Sono 258 le persone in isolamento contumaciale (ieri erano 230). I ricoverati sono 5, invariati, nessuno in terapia intensiva, invariato. Le vittime sono tre, invariate rispetto a ieri.

E dopo il Casoria, si registrano due positivi anche all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi. “A seguito dei controlli posti in atto su alcuni ospiti della struttura con sintomi influenzali, alla data odierna del 27 ottobre, 2 anziani nostri ospiti – si legge in una nota – sono risultati positivi al COVID-19. Immediatamente sono state attivate tutte le azioni previste dalle procedure e, d’accordo con la Usl Umbria 1, sono stati sottoposti a tampone molecolare tutti gli altri ospiti della struttura e tutti gli operatori che vi prestano servizio. Nei prossimi giorni avremo l’esito dei test effettuati oggi”.

“Un’escalation in linea con la tendenza regionale che desta notevole preoccupazione in città come in tutto il Paese”, dice il sindaco Stefania Proietti, che a proposito delle positività all’Andrea Rossi “si è subito messo a disposizione per supportare qualsiasi esigenza. L’amministrazione ha attivato e continua ad attivare attraverso il Coc (Centro operativo comunale) tutti i sistemi e le procedure per indurre tutti a rispettare con scrupolo le disposizioni. Considerati i numeri crescenti nel territorio di Assisi negli ultimi tempi, è stato un piano di sensibilizzazione e comunicazione diretto ai cittadini e a tutti coloro che giungono in città”.

“Il piano prevede, tra le altre cose, infografiche diffuse sia nei punti di pubblica affissione che nei luoghi dove può generarsi assembramento (ingresso delle scuole, in particolare superiori, fermate mezzi pubblici, principali piazze e chiese), sensibilizzazione tramite social e media e inviti continui al rispetto assoluto delle regole di prevenzione e sicurezza sanitaria. Sono stati anche intensificati i controlli della polizia municipale, da sempre per la verità effettuati, che, avvengono in collaborazione con le forze dell’ordine e di polizia, durante tutta la giornata oltre a essere estesi anche di notte”.

Il sindaco Stefania Proietti, che è in costante collegamento con le autorità regionali e con il Prefetto, rivolge ancora una volta un appello a tutti i cittadini: “Stiamo vivendo un’altra ondata di pandemia che si prefigura forte e pericolosa, i contagi aumentano e abbiamo tutti la responsabilità di rispettare le misure di sicurezza, le poche regole che ci permettono di contenere la diffusione del virus e cioè l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igiene delle mani. Sono queste semplici misure che ci difendono dal virus e abbiamo il dovere di attenerci senza scuse se vogliamo vincere questa sfida. Insieme possiamo farcela”.

“I due ospiti risultati positivi al COVID-19 non presentano ad oggi sintomatologia grave. Tutti i congiunti dei nostri anziani sono stati prontamente avvisati e, come sempre, saranno aggiornati costantemente sulle condizioni dei loro cari. La Casa di Riposo, attraverso i suoi operatori, continua a fornire le proprie prestazioni con scrupolo e professionalità, così come sempre fatto, continuando a collaborare con le autorità competenti e a rispettare i protocolli e le indicazioni emanate. Il nostro unico e costante obiettivo resta quello di tutelare con tutti i nostri mezzi la salute degli anziani residenti nella struttura. Questa notizia non deve scoraggiarci né tantomeno scoraggiare gli operatori della Casa di Riposo, che hanno sempre lavorato con attenzione e rispetto delle normative”.

“Il Presidente Alessio Allegrucci vuole cogliere anche l’occasione per continuare a garantire supporto e presenza costante a tutti coloro che, da oggi, si troveranno a lavorare in condizioni ancora più difficili, con stima e gratitudine rinnovate per tutto ciò che è stato fatto e per ciò che aspetta la nostra struttura. ‘È il momento di andare avanti con coraggio, determinazione e lucidità: qualità che senza il minimo dubbio appartengono al nostro personale'”, conclude la nota.

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 231 a 235, più 4, frutto però anche di 8 guarigioni in più (101 contro le 93 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 12 unità, 337 contro 325. Sono 223 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 219. Dodici i ricoverati in totale, 1 in terapia intensiva (dato invariato). A Cannara i positivi attuali salgono di sei unità, da 20 a 26, per un totale di 38 casi da inizio pandemia; più sette, da 19 a 26, le persone in isolamento contumaciale. Nessun ricovero, nessuna terapia intensiva. A Bettona i casi positivi attuali aumentano di cinque, da 17 a 22; sempre 9 i guariti e due i decessi, 33 i casi positivi da inizio pandemia (ieri erano 28) e da 13 a 18 le persone in isolamento contumaciale. Sempre quattro i ricoverati, di cui due in terapia intensiva.

Intanto, in seguito all’incremento dei tamponi che debbono essere effettuati presso il drive through di Bastia Umbra, attualmente ubicato presso il Palazzo della Salute in via delle Tabacchine, ed il conseguente incremento del flusso di auto in coda, che, in alcune giornate, ha provocato congestione della rete viaria centrale con disagi ai cittadini, in accordo Usl Umbria 1, Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, Umbria Salute e grazie alla Disponibilità dell’Amministrazione di Umbriafiere è stato stabilito lo spostamento del servizio di drive through presso il centro Umbriafiere, Piazza Moncada, da mercoledì 28 ottobre. Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I cittadini saranno informati del giorno e dell’orario in cui potranno recarsi al servizio.

