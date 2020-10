Il Comune di Assisi cerca due istruttori e un geometra: i dettagli

Il Comune di Assisi cerca due istruttori (uno amministrativo-contabile e uno tecnico) e un geometra: i dettagli in una nota dell’Ente da integrare poi con quelli diffusi dal sito ufficiale. Nello specifico, due bandi di concorso, per soli esami, sono stati indetti dall’amministrazione comunale per due posti da istruttore Cat C1, uno amministrativo-contabile e uno tecnico.

Entrambi – anticipa la nota del Comune – sono a tempo pieno e indeterminato, totalmente riservati alle categorie protette secondo la legge 68/1999. Per la presentazione delle domande bisogna attendere la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale che presumibilmente avverrà il 27 ottobre e da quel giorno la scadenza è fissata nei 30 giorni successivi.

Inoltre – si legge sempre nella nota inviata dal Comune di Assisi – è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di istruttore tecnico-geometra categoria C1 finalizzata ad assunzioni a tempo determinato. La scadenza per la presentazione della domanda è stata fissata per il 30 ottobre prossimo, ore 13. Ogni informazione utile relativa ai due bandi di concorso e all’avviso di selezione pubblica – conclude la nota di Palazzo dei Priori – è possibile trovarla sul sito ufficiale del Comune, cliccando su questo link alla sezione concorsi.