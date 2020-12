Coronavirus in Umbria, il bollettino del 3 dicembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 286 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 425 a 440, 15 persone scomparse in più. Intanto, mentre nel weekend l’Umbria dovrebbe tornare zona gialla, arriva lo stop agli spostamenti tra Regioni diverse dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e anche tra comuni della stessa regione il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio. Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge ad hoc. L’obiettivo è fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19 e contenere le possibilità di contagio sotto le feste.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 24.230 a 24.516 (appunto 286 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 16.722 a 17.314 (592 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 7.083 a 6.762 (321 positivi in meno; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 3.508, per un totale da inizio pandemia di 428.429 (ieri erano 424.921). I ricoverati in totale sono 399 (ieri erano 405, meno 6), di cui 54 in terapia intensiva (ieri erano 62, meno 8). Gli isolamenti contumaciali sono 8.385 (ieri erano 8.688, meno 303), le persone uscite dall’isolamento salgono a 94.527 (ieri erano 93.349, più 1.178).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 324 a 310 (meno 14), i guariti passano da 771 a 802 (più 31). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.109 a 1.126 (più 17), le persone in isolamento contumaciale scendono da 305 a 290 (meno 15). I ricoveri salgono però da 19 a 20 (1 in meno), 2 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 14 (invariato). (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 302 a 287, meno 15; i guariti, tra ieri e oggi, salgono da 642 a 663, più 21. I casi positivi da inizio pandemia passano da 952 a 959 (7 in più). Sono 269 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 284 (meno 15). I ricoveri rimangono 18 (invariato), di cui 4 in terapia intensiva (invariato). I decessi salgono purtroppo da 8 a 9. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 59 a 57 (meno 2), i guariti salgono da 92 a 96 (più 4). I casi positivi da inizio pandemia passano da 154 a 156 (due in più rispetto a ieri). Le persone in isolamento contumaciale passano da 53 a 51 (meno 2). I ricoveri sono 6 (invariato), di cui 2 in terapia intensiva (invariato), i decessi rimangono 3. A Cannara i positivi attuali passano da 49 a 42 (meno 7), i guariti da 92 a 100 (più 8 tra ieri e oggi); i casi positivi da inizio pandemia passano da 142 a 143 (più 1), sono 40 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 47 (meno 7). Due i ricoveri in totale (invariato), 1 in terapia intensiva (invariato), e un decesso da inizio pandemia.