Guida Michelin 2021, tra i ‘segnalati’ in Umbria tre ristoranti di Assisi e uno di Cannara

Guida Michelin 2021, per l’Umbria tante conferme. Casa Vissani a Baschi e Vespasia a Norcia rimangono a 1 stella. Sono in totale 34 i ristoranti umbri inseriti nella prestigiosa e attesa Guida Michelin 2021. Tra di essi anche tre di Assisi, La Locanda del Cardinale (sponsor di AssisiNews); Buca di San Francesco (Assisi); e Armentum (Armenzano), che sono tra i 26 luoghi umbri che si possono fregiare del Piatto, che segnala una cucina di qualità. Sei i ristoranti inseriti nella Bib Gourmand, la classifica della buona cucina sotto i 35 euro. Sono 371 in totale i ristoranti stellati in Italia (11 ‘3 Stelle’, 37 ‘2 Stelle’ e 323 ‘1 Stella’), mentre 252 i Bib Gourmand.

Come detto per la Guida Michelin 2021 in Umbria il bollino di una “cucina di grande qualità” va ancora a Casa Vissani e Vespasia. Il migliore rapporto qualità-prezzo, dove si mangia bene per meno di 35 euro, vede sei ristoranti, tra cui il Perbacco Vini e Cucina (Cannara). Gli altri sono L’Acquario (Castiglione del Lago); Tipico e Locanda del Capitano (Montone); Da Gregorio (Morrano); Il tempio del gusto (Spoleto); Piermarini (Ferentillo). Per il Piatto Michelin, l’Antica Trattoria San Lorenzo (Perugia); L’Officina (Perugia); Gradale (Perugia); Stella (Perugia); Quattro Sensi (Brufa); L’Umbricello del Coccio (Magione); Il Fischio del Merlo (Passignano); Il Molo (Passignano); San Giorgio (Umbertide); Serpillo (Bevagna); Lillo Tatini (Panicale); Armentum (Armenzano); La Bastiglia (Spello); Trattoria da Oscar (Bevagna); Porta Tessenaca (Gubbio); Fiorfiore (Todi); Trippini (Civitella del Lago); I sette consoli (Orvieto); La Palomba (Orvieto); San Lorenzo (Spoleto); Apollinare (Spoleto); Tenuta del gallo (Macchie); Radici (Castel Giorgio); Nascostoposto (Terni).