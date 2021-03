Coronavirus in Umbria, il bollettino del 30 marzo 2021

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 186 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 1.247 a 1.252, 5 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 50.560 a 50.746 (appunto 186 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 44.333 a 44.449 (116 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 4.980 a (meno ; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.677, per un totale da inizio pandemia di 783.248 (ieri erano 779.571), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 191.979, più 3.148, ieri erano 188.831. I ricoverati in totale scendono da 432 a 414 (meno 18 rispetto a ieri), di cui 60 in terapia intensiva (invariato). Gli isolamenti contumaciali scendono da 6.440 a 6.433 (meno 7).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 133 a 144 (più 11 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.850 a 1.851, più 1 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia passano da 2.024 a 2.037 (più 12 tra ieri e oggi), mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 110 a 124 (più 14). I ricoveri scendono da 23 a 20 (meno 3 tra ieri e oggi), di cui 4 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia salgono purtroppo da 41 a 42, più 1. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 133 a 135, più 2 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.625 a 1.628, più 3. I casi positivi da inizio pandemia aumentano da 1.801 a 1.806, più 5 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 118 a 119, più 1. I ricoveri salgono da 15 a 16 (più 1 tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 43. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 35 a 34, meno 1, mentre i guariti aumentano da 292 a 293, più 1. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 335, invariato tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 32 a 31, meno 1. I ricoveri rimangono 3, invariato, di cui 2 in terapia intensiva, invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 8.

A Cannara i positivi attuali salgono da 20 a 24, più 4, mentre i guariti aumentano da 259 a 260, più . I casi positivi totali salgono da 284 a 288, più 4, mentre aumentano da 18 a 22, più 4 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri restano 2, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.