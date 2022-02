Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 febbraio 2022

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Domenica 6 febbraio Vaccine day in tutta l'Umbria senza prenotazione

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 1.426 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 1.672 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.640 a 1.646, 6 persone scomparse in più. Intanto domenica 6 febbraio 2022 si svolgerà in Umbria un Vaccine Day, con accesso senza prenotazione, dedicato a tutti i cittadini che intendono ricevere il vaccino anti-Covid-19. (Continua dopo la foto)

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 160.608 a 162.034 (appunto 1.426 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 136.902 a 139.326 (2.424 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 22.066 a 21.062 (meno 1.004; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.100, per un totale da inizio pandemia di 1.472.946 (ieri erano 1.469.846), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 11.167, per un totale da inizio pandemia di 2.004.924 (ieri erano 1.993.757). I ricoveri passano da 230 a 225, meno 5, di cui 9 in terapia intensiva, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 21.836 a 20.837, meno 999. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 687 a 670, meno 17, mentre i guariti aumentano da 5.218 a 5.295, più 77. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 5.961 a 6.021, più 60. Le persone in isolamento contumaciale passano da 683 a 665, meno 18. Cinque persone sono ricoverate, più 1, nessuna in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 56. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 564 a 539, meno 25. I guariti aumentano da 4.249 a 4.308, più 59. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 4.866 a 4.900, più 34. Gli isolamenti contumaciali passano da 560 a 536, meno 24. Tre persone sono ricoverate, meno 1, una in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 53. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 116 a 99, meno 17, mentre i guariti aumentano da 889 a 906, più 17. I casi positivi da inizio pandemia sono fermi a 1.014, invariati. Le persone in isolamento contumaciale passano da 115 a 98, meno 17. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono sempre 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 125 a 105, meno 20, mentre i guariti aumentano da 833 a 855, più 22. I casi positivi totali salgono da 965 a 967, più 2, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 125 a 105, meno 20. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono sempre 7.

