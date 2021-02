Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 febbraio 2021. Maggiori controlli ad Assisi

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 351 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 823 a 831, 8 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 37.751 a 38.102 (appunto 351 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 30.530 a 30.689 (159 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria salgono da 6.398 a 6.582 (più 184; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.270, per un totale da inizio pandemia di 616.821 (ieri erano 612.551), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 55.018, più 4.679, ieri erano 50.339. I ricoverati in totale sono 458 (ieri erano 443, più 15), di cui 70 in terapia intensiva (ieri erano 66, più 4). Gli isolamenti contumaciali salgono da 8.182 a 8.545 (più 363).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 118 a 125 (più 7 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.319 a 1.322, più 3 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.466 a 1.476 (più 10 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 105 a 112 (più 7). I ricoveri rimangono 13 (invariati tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi sono sempre 29.

Intanto l’amministrazione comunale ha disposto il rafforzamento dei controlli della polizia locale in tutte le aree e i luoghi di aggregazione della città per verificare l’osservanza delle regole anti Covid 19. Gli agenti della municipale, coordinati dal comandante Antonio Gentili, hanno individuato un gruppo di ragazzi che nella zona di Mc Donald si intrattenevano senza indossare la mascherina e senza rispettare la distanza interpersonale. “Dobbiamo assolutamente tenere alta la guardia – ha detto il sindaco Stefania Proietti – perché la situazione è veramente delicata. Raccomando tutti, adulti e giovani, a seguire con scrupolo le normative prescritte”.

Proietti si appella “al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché non ci siano assembramenti alle fermate degli autobus, nelle aree verdi, davanti ai locali. Soltanto rispettando le regole possiamo uscire dalla pandemia. L’Umbria sta attraversando un momento veramente difficile con i contagi in aumento e la presenza di diverse varianti del virus. Probabilmente da lunedì molti comuni dell’Umbria diventeranno zona rossa, come amministratori di Assisi siamo preoccupati perché ci sono territori di confine molto vicini a città che stanno registrando un’impennata di casi positivi e attendiamo con trepidazione le scelte del governo regionale”.



A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 181 a 214, più 33 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.060 a 1.062, più 2. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.261 a 1.296, più 35 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 163 a 193, più 30. I ricoveri salgono da 18 a 21 (più 3 tra ieri e oggi), di cui 3 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 20.

A Bettona i casi positivi attuali scendono da 46 a 43, meno 3 tra ieri e oggi, mentre i guariti salgono da 192 a 197, più 5 tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 242 a 244, più 2 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 41 a 38, meno 3 tra ieri e oggi. I ricoveri rimangono 5, invariati, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali salgono da 21 a 27, più 6 tra ieri e oggi, i guariti rimangono 177, invariato. I casi positivi totali salgono da 201 a 207 (più 6), e salgono da 21 a 27, più 6, le persone in isolamento contumaciale. Due i ricoveri in totale, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 3.