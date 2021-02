(S.B./F.P) Amministrative Assisi 2021, il centrodestra stringe il cerchio. Manca solo l’ufficialità, che arriverà entro pochi giorni, si pensa al massimo entro i primi della prossima settimana addirittura lunedì. Come anticipato da AssisiNews dovrebbe essere Marco Cosimetti il candidato sindaco della coalizione unita di centrodestra che affronterà alle elezioni l’attuale sindaco di Assisi Stefania Proietti, candidato nella coalizione di centrosinistra con la sua lista civica Assisi Domani.

Dopo i tanti nomi fatti per le amministrative Assisi 2021, Marco Cosimetti l’avrebbe definitivamente spuntata. La coalizione di centrodestra avrebbe deciso in un incontro avvenuto nelle scorse ore di candidare per la carica di primo cittadino il noto imprenditore di Palazzo di Assisi, con interessi noti nel settore edile, edilizio ed immobiliare in tutta l’Umbria anche se, da voci “interessate” ci sarebbe ancora qualcuno in disaccordo e diversa confusione nelle scelte definitive che non escluderebbero colpi di scena.

L’ultimo nome fatto è quello di Gianluca Fagotti, anch’egli ingegnere come Stefania Proietti, nemmeno tanto nuovo, last-minute, stavolta “vagliato” invece da una parte del centrodestra, per quello che riporterebbe alla mente il “duello” fra lui e Proietti per la candidatura al tempo nel centrosinistra, in cui poi la spuntò appunto Stefania Proietti. Domani mattina, domenica 7 febbraio, in programma un altro incontro di definizione poi l’annuncio ufficiale del candidato sindaco.

Certo è che dopo il tanto discutere, ora si attende solo l’annuncio ufficiale dopo il quale prenderanno forma gli schieramenti e le liste per le amministrative Assisi 2021, con l’avvio della campagna elettorale in un periodo certamente non facile a causa dell’emergenza Covid-19 ed in attesa di capire quale sarà ufficialmente la data del voto che vedrà eleggere in Assisi il futuro sindaco chiamato a governare per altri cinque anni la città serafica.