Coronavirus in Umbria, il bollettino del 6 novembre 2020

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi salgono di 767 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 165 a 174, più 9.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 12.824 a 13.591 (767 in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, da 4.265 a 4.527 (262 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 8.394 a 8.890 (496 positivi in più; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 4.855, per un totale da inizio pandemia di 320.893 (ieri erano 316.038 ). Salgono i ricoverati in totale, da 369 a 379 (10 in più), di cui 53 (3 in più rispetto ai di ieri, 50) in terapia intensiva. Gli isolamenti contumaciali sono 9.777 (ieri erano 9.305, più 472), le persone uscite dall’isolamento salgono a 60.950 (ieri erano 59.923, più 1027).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono dai 425 di ieri ai 449 di oggi (più 24), i guariti passano da 160 a 173 (più 13). I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono di 37 unità, da 589 a 626, le persone in isolamento contumaciale passano da 418 a 440 (più 22). I ricoverati passano da 7 a 9, 2 in più, 2 in terapia intensiva (ieri erano 1). I decessi restano 4. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali passano da 349 a 344, meno 5; i guariti da 176 a 191, più 15. I casi positivi da inizio pandemia scendono di 11 unità, 538 contro 527. Sono 327 gli isolamenti contumaciali, ieri erano 331 (meno 4 unità). I ricoveri scendono da 18 a 17 (meno 1), di cui 1 in terapia intensiva (ieri erano 2, meno 2). Aumentano purtroppo i decessi, da 2 a 3. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali passano da 43 a 44, più 1, i guariti sono sempre 13, invariato. I positivi da inizio pandemia passano da 58 a 59 (più 1). Le persone in isolamento contumaciale sono 42, 2 in più rispetto a ieri, quando erano 40. I ricoveri sono 2, ieri erano 3, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), sempre due i decessi. A Cannara i positivi attuali salgono di 7 unità, da 49 a 56, i guariti passano da 17 a 18, più 1; i casi positivi da inizio pandemia salgono di 8 unità, da 66 a 74; più 6, da 49 a 55, le persone in isolamento contumaciale. Un ricoverato in totale, nessuna terapia intensiva e nessun decesso da inizio pandemia.