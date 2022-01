Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’8 gennaio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 3.775 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 1.084 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.521 a 1.522, 1 persona scomparsa in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 106.670 a 110.445 (appunto 3.775 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 73.246 a 74.909 (1.663 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 31.903 a 34.014 (più 2.111; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 5.922, per un totale da inizio pandemia di 1.382.392 (ieri erano 1.376.470), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 20.593 per un totale da inizio pandemia di 1.651.471 (ieri erano 1.630.878). I ricoveri passano da 190 a 204, più 14, di cui 12 in terapia intensiva, più 4. Gli isolamenti contumaciali passano da 31.713 a 38.810 più 7.097. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 1.122 a 1.183, più 61, mentre i guariti aumentano da 2.945 a 3.010, più 65. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 4.121 a 4.247, più 126. Le persone in isolamento contumaciale passano da 1.117 a 1.177, più 60. Sei persone sono ricoverate, più 1, ma non in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 54. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 933 a 990, più 57. I guariti aumentano da 2.308 a 2.369, più 61. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 3.291 a 3.409, più 118. Gli isolamenti contumaciali passano da 929 a 984, più 55. Sei persone sono ricoverate, più 2, ma non in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 50. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 182 a 194, più 12, mentre i guariti aumentano da 476 a 490, più 14. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 667 a 693, più 26. Le persone in isolamento contumaciale passano da 182 a 194, più 12. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 129 a 135, più 6, mentre i guariti aumentano da 471 a 476, più 5. I casi positivi totali salgono da 607 a 618, più 11, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 127 a 133, più 6. Due persone sono ricoverate, di cui una in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 7.

