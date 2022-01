Rifiuti abbandonati a Rivotorto di Assisi, nuova segnalazione (foto)

Continua l’abbandono dei sacchi di immondizia sia nei territori isolati sia, come in questo caso, sulle strade di primaria importanza per favorire il degrado di una città come Assisi che si può definire capitale del mondo.

La segnalazione arriva dalla zona di Rivotorto di Assisi, proprio all’imbocco della SS75, dove sono stati abbandonati nuovamente dei sacchi contenenti sporcizia lungo la strada, proprio in bellavista sotto ad un cartello stradale. Non è la prima volta che accade nella frazione della città Serafica dove la brutta abitudine sembra ancora andare di moda nonostante multe ed interventi da parte degli organi preposti.

Segnalazioni in merito al degrado ambientale arrivano anche dalla vicina Spello e non lontano dalla zona sopra indicata. Alcuni cittadini intenti in una passeggiata hanno segnalato del liquido, che gli stessi riterrebbero “sospetto inquinante”, lungo la carreggiata che proprio da Spello porta prima a Capitan Loreto poi verso Capodacqua e Rivotorto, nel comune di Spello, nei pressi di via dell’Industria.

