Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’8 maggio 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 97 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 1.366 a 1.367, una persona scomparsa in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 55.065 a 55.162 (appunto 97 positivi in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 51.054 a 51.159 (105 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 2.645 a 2.636 (meno 9; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.624, per un totale da inizio pandemia di 878.108 (ieri erano 875.484), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 340.020, più 5.286, ieri erano 334.734. I ricoverati in totale passano da 159 a 156 (meno 3 rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 20). Gli isolamenti contumaciali salgono da 3.578 a 3.540 (meno 38).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali sono fermi a 70, invariato, mentre i guariti salgono da 2.063 a 2.068, più tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 2.182 a 2.187, più 5, mentre le persone in isolamento contumaciale rimangono 64, invariati. I ricoveri sono fermi a 6, invariato, nessuno in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 49.

Intanto c’è anche il Convitto di Assisi tra quelli che lamentano “Organico insufficiente; non presenza di posti Covid e di potenziamento, previsti per le altre istituzioni scolastiche; precariato; un incremento di alunni disabili senza una relativa figura di sostegno nel loro profilo di educatori; e, soprattutto, seri problemi di sicurezza nella gestione dei casi di quarantena o, peggio ancora, di malati di Covid, dal momento che gli studenti rimanevano nell’edificio”.

Problemi emersi nel corso dell’assemblea sindacale indetta giovedì 6 maggio da Uil Scuola Umbria. L’assemblea, molto partecipata, ha visto la presenza e il contributo di Biagio Biancardi, responsabile nazionale Uil Scuola Convitti. “Il personale educativo – ha commentato Lucia Marinelli, segretaria regionale di Uil Scuola Umbria – rappresenta un profilo particolare di collegamento fra il personale docente e gli allievi. Tutti i problemi sollevati, molti dei quali già presenti nella scuola in generale, rappresentano gli obiettivi che la Uil scuola si prefigge da tempo e ne ha fatto lo scopo di un’azione sempre rivolta ad assicurare una scuola statale sicura, nel rispetto dei principi della Costituzione, di cui gli educatori fanno pienamente parte”.

A Bastia Umbra, i positivi attuali sono fermi a 42, invariati rispetto a ieri. I guariti, tra ieri e oggi, sono sempre 1.794, invariati. I casi positivi da inizio pandemia restano 1.882, invariati. Gli isolamenti contumaciali passano da 39 a 38, meno 1. I ricoveri salgono da 3 a 4, più 1, di cui 2 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono 46 (invariato rispetto a ieri).

A Bettona i casi positivi attuali passano da 8 a 7, meno 1, mentre i guariti aumentano da 344 a 345, più 1. I casi positivi da inizio pandemia restano 361 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento contumaciale scendono da 5 a 4, meno 1. I ricoveri sono fermi a 3, invariati, nessuno in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali sono fermi a 9, e anche i guariti sono sempre 344, invariati. I casi positivi totali sono fermi a 359, invariato, così come le persone in isolamento contumaciale rimangono 7, invariate. I ricoveri rimangono 2, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia restano 6.

