Festa della mamma 2021, il programma degli eventi a Tordibetto

L’8 e maggio Tordibetto celebra la Festa della Mamma 2021, con tante iniziative nel segno del distanziamento sociale e nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia. Il programma parte dalle 1900 di sabato 8 maggio, con la recita del Santo Rosario guidato dal vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, con una riflessione finale sul tema della maternità al Parco della Mamma. Domenica 9 maggio la Festa della Mamma 2021 vede nel programma la Santa Messa celebrata alle 10.30 dal vescovo Sorrentino al Parco della Mamma. In caso di pioggia, doppia celebrazione al chiuso: alle 9.15 nella chiesa di Tordibetto e alle 10.30 nella messa di Palazzo.

La Festa della Mamma, dopo un primo tentativo nel 1956 da parte del sindaco di Bordighera Raul Zaccari che organizzò alcuni festeggiamenti, nasce nel 1957 per volontà di don Otello Migliosi, parroco di Tordibetto, che decise di celebrare la figura della mamma nel suo significato religioso. La Festa della Mamma, era, in qualche modo, la festa per la “sua” mamma. Era morta quando egli aveva cinque anni, ma quei lineamenti gli erano rimasti impressi e soprattutto gli si era inciso nell’animo un senso religioso della maternità di cui si sarebbe fatto apostolo. Com’egli stesso afferma, la Festa della Mamma non fu un parto solitario della sua fervida mente. Altri, all’estero, ci avevano pensato. Ma altrove – sosteneva don Migliosi – la cosa assunse subito un’aria consumistica. A Tordibetto egli ne fece un obiettivo pastorale. L’obiettivo era proprio quello di evidenziare il valore cristiano della figura simbolo dell’apertura alla vita, sottolineandone al contempo il ruolo sociale, laico dunque. Così sul finire degli anni ’50 la festa fu istituzionalizzata in tutta Italia.

Foto Bethany Beck/Unsplash

© Riproduzione riservata