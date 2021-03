Coronavirus in Umbria, il bollettino del 9 marzo 2021: regione in calo, comprensorio in controtendenza

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 232 unità. Purtroppo salgono anche le vittime complessive, da 1.110 a 1.117, 7 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 46.481 a 46.713 (appunto 232 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 38.416 a 38.726 (310 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 6.955 a 6.870 (meno 85; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 4.762, per un totale da inizio pandemia di 722.840 (ieri erano 718.078), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 140.485, più 3.761, ieri erano 136.724. I ricoverati in totale scendono da 516 a 510 (meno 6 rispetto a ieri), di cui 79 in terapia intensiva (meno 5, ieri erano 84). Gli isolamenti contumaciali scendono da 9.005 a 8.704 (meno 301).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 293 a 307 (più 14 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.562 a 1.565, più 3 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 1.892 a 1.909 (più 17 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 270 a 289 (più 19). I ricoveri scendono da 23 a 18 (meno 5 tra ieri e oggi), di cui 4 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 5). I decessi da inizio pandemia rimangono 37. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 203 a 214, più 11 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, aumentano da 1.399 a 1.402, più 3. I casi positivi da inizio pandemia passano da 1.637 a 1.651, più 14 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 184 a 193, più 9. I ricoveri aumentano da 19 a 21 (più 2 tra ieri e oggi), di cui 6 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 35. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali aumentano da 35 a 39, più 4 tra ieri e oggi, mentre i guariti salgono da 250 a 252, più 2 tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia passano da 293 a 299, più 6 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 33 a 37, più 4 tra ieri e oggi. I ricoveri rimangono 2, invariato, di cui 1 in terapia intensiva, anche questo invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 8.

A Cannara i positivi attuali aumentano da 44 a 47, più 3, mentre i guariti salgono da 212 a 213, più 1. I casi positivi totali passano da 260 a 264, più 4, e aumentano da 39 a 43, più 4 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri scendono da 5 a 4, meno 1, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.