Cantiere in via Patrono d’Italia, (ri)cambia la viabilità a Santa Maria

Cantiere in via Patrono d’Italia, (ri)cambia la circolazione a Santa Maria degli Angeli. Ne dà notizia l’amministrazione comunale, sottolineando per arrecare il minimo disagio a cittadini ed attività, in questi giorni si sono succeduti incontri e confronti tra il vice sindaco Valter Stoppini, che ha la delega al commercio, il presidente della Confcommercio Vincenzo Di Santi e i commercianti della zona, per razionalizzare i provvedimenti relativi alla viabilità, agli accessi e alle soste delle auto. La novità principale sono essenzialmente due: la riapertura in doppio senso di via Protomartiri Francescani (oggi a senso unico fino all’incrocio di via Capitolo delle Stuoie) e il doppio senso di marcia in via Micarelli.

Comunque per agevolare il più possibile le attività commerciali e i residenti, in via sperimentale e temporanea questa la nuova regolamentazione varata e che prevede in VIA PROTOMARTIRI FRANCESCANI (dall’intersezione con Via Patrono d’Italia all’intersezione con Via Capitolo delle Stuoie) :

1. doppio senso di circolazione;

2. obbligo di arresto e precedenza per i veicoli che provengono da Via Protomartiri all’intersezione con Via Patrono d’Italia;

3. obbligo di arresto e precedenza per i veicoli che provengono da Via Protomartiri direzione sud/est all’intersezione con Capitolo delle Stuoie;

4. divieto di sosta zona rimozione 0/24 sull’area di sosta parallela al senso di marcia lato nord;

5. divieto di sosta zona rimozione 0/24 sullo slargo (lato sud) che insiste dopo l’ intersezione con Via Patrono D’Italia ;

6. attraversamento pedonale in corrispondenza del ribassamento del marciapiede di fronte al civico 3;

7. passaggio pedonale in adiacenza alla cancellata della Basilica sino all’attraversamento pedonale;

8. due stalli di sosta al servizio delle persone invalide, lato sud perpendicolari al senso di marcia, su area di sosta esistente all’altezza del civico 15;

9. limite di velocità 30 km orari.

In VIA PATRONO D’ITALIA saranno invece previsti:

1. obbligo di arresto e precedenza per i veicoli che provengono da Via Patrono d’Italia direzione nord, all’intersezione con Via Protomartiri;

2. divieto di sosta zona rimozione 0/24 di fronte al civico 2 sino all’attraversamento pedonale;

3. limite di velocità 30 km orari.

In VIA SUOR MARIA GIUSEPPA MICARELLI (dalla intersezione con Via Santarelli a Via Patrono d’Italia);

1. doppio senso di circolazione;

2. obbligo di arresto e precedenza per i veicoli che provengono da Via Micarelli all’intersezione con Via Patrono d’Italia;

3. divieto di sosta zona rimozione 0/24 ambo i lati.

4. divieto di circolazione per autobus e autocarri con massa a pieno carico superiore a 35 quintali

5. limite di velocità 30 km orari.

Il cantiere in via Patrono d’Italia è una riqualificazione del manto stradale con il ripristino dei “sanpietrini”, compreso il rifacimento dello strato di fondazione e di tutti i sottoservizi esistenti come fognatura, rete delle acque miste, elettricità, comunicazioni, acqua e gas; nel dettaglio saranno sostituiti tutti i tratti con materiali e tecnologie diversi sia per le tubazioni che per i cavidotti. Successivamente si procederà con il recupero del materiale, dei “sanpietrini” appunto, che verranno, una volta riparati e ricromatizzati, risistemati lungo il tratto stradale. I lavori saranno eseguiti in tre fasi distinte così da arrecare il minore impatto possibile sulle attività economiche della zona e limitare il più possibile i disagi ai cittadini.

Il cantiere interesserà, nella prima fase della durata di circa 2 mesi, la zona prospiciente la sede comunale fino al passaggio pedonale diretto all’ingresso della Basilica. Nella seconda fase (durata circa 2 mesi) il cantiere andrà dal passaggio pedonale fino alla Fontana delle 26 cannelle, l’ultima fase riguarderà il tratto all’intersezione con via Micarelli e via Protomartiri e avrà durata di un mese, con fine lavori prevista per fine luglio salvo imprevisti. “L’interesse dell’amministrazione comunale – ha affermato Stoppini – è di restituire alla cittadinanza un tratto importante della viabilità di Santa Maria e non solo, ma restituirlo con una veste decorosa e funzionale. Per contenere il più possibile i disagi alla circolazione siamo sempre in contatto e ci raffrontiamo con i commercianti al fine di individuare i migliori provvedimenti relativi alla viabilità”.