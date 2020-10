Coronavirus in Umbria, bollettino del 20 ottobre: 194 positivi in più

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi sono 194 i nuovi positivi in Umbria su 4.371 tamponi processati. Ottantotto le persone guarite, così che gli attualmente positivi al Covid sono 2.680. Salgono a 24 le persone ricoverate nelle ultime ore, di cui 5 in terapia intensiva. I pazienti ricoverati sono complessivamente 170, di cui 20 in terapia intensiva. Le persone in isolamento a causa del coronavirus in Umbria sono 4.366.

Per quanto riguarda il comprensorio, questi i dati. Ad Assisi i positivi attuali salgono di una unità, da 96 a 97, anche se le persone positive totale sono cinque in più (per un totale di 177 positivi da inizio pandemia, ieri erano 172); salgono però anche i guariti, da 74 a 78 nelle ultime 24 ore. Una persona in più, in totale 92, in isolamento contumaciale, mentre i ricoverati totali sono sempre cinque, di cui nessuno in terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi.

A Bastia Umbra scendono rispetto a ieri gli attualmente positivi, che passano da 129 a 125, frutto di ben otto guarigioni (75 in totale, ieri erano 67), anche se i casi positivi sono in realtà quattro in più, da 197 a 201. Scendono anche le persone in isolamento contumaciale, da 123 a 119, e sono sempre 6 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi.

A Cannara si registrano due positivi in più (da 8 a 10 gli attuali, con 22 casi positivi in totale da inizio pandemia); 9 le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 7, invariati gli altri indicatori. Un caso in più anche a Bettona, da 8 a 9 i positivi attuali, anche se i positivi sono due in più (il totale complessivo passa da 15 a 17), frutto anche di una guarigione in più (da 7 a 8). Quattro le persone in isolamento contumaciale, uno in più rispetto a ieri, sempre cinque i ricoverati, di cui due in terapia intensiva.