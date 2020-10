Coronavirus in Umbria, il bollettino del 19 ottobre: 167 positivi in più

Sono 167 i nuovi positivi al coronavirus in Umbria. Alla data del 19 ottobre sono dunque 4.909 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Attualmente ci sono 2.574 positivi, più 138 in più stante i 28 guariti, che portano il totale complessivo a 2242. C’è purtroppo però un decesso in più: il totale sale a 93.

Sono cinque le persone clinicamente guarite. In aumento anche le persone in isolamento contumaciale a causa del coronavirus in Umbria, che ora sono 2.428 (+121 rispetto a ieri). In totale 146 (un aumento di 17 unità) il numero complessivo dei pazienti ricoverati, d cui 15 (uno in più) quelli in terapia intensiva.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)