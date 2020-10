Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 ottobre: 350 nuovi positivi

Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 ottobre parla di 350 nuovi positivi, su 3691 tamponi eseguiti. Gli attualmente positivi al Covid sono 2960. Nelle ultime 24 ore i ricoveri dovuti al coronavirus in Umbria aumentano di due unità, e nessun paziente è in terapia intensiva: i reparti rimangono fermi a 20 pazienti ricoverati. Aumentano però le vittime: in 24 ore si registrano due decessi, con il totale che sale a 95.

Per quanto riguarda i dati del comprensorio, questa la situazione nei vari comuni. Ad Assisi ci sono 109 positivi attuali, un aumento di 12 unità (ieri erano 97), frutto però di anche di 4 guarigioni rispetto a ieri (sono 82, ieri erano 78). I positivi da inizio pandemia salgono dunque a 193 casi in totale, più sedici rispetto ai 177 di ieri. Centoquattro le persone in isolamento contumaciale (ieri erano 92), e 5 ricoverati in totale, nessuno in terapia intensiva (dati invariati). Il sindaco di Assisi ha schierato la Protezione Civile fuori dalle scuole.

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 125 a 146, più diciannove, frutto però anche di 4 guarigioni in più (79 contro le 75 di ieri). I casi positivi da inizio pandemia aumentano di 25 unità, 226 contro 201, più 21 gli isolamenti contumaciali (140 contro 119 di ieri). Sei i ricoverati in totale, dei quali 1 in terapia intensiva (dati invariati). A Cannara i positivi attuali aumentano di due unità (12, ieri erano 10), nessun guarito in più e un numero di positivi da inizio pandemia che sale a 24; undici le persone in isolamento contumaciale, ieri erano 9, e un ricoverato totale (invariato). A Bettona infine, un positivo in più, da 9 a 10, 5 persone in isolamento contumaciale (ieri erano 4) e 18 casi positivi in totale da inizio pandemia (ieri erano 17). Invariati gli altri indicatori. “Oggi (ieri ndr) abbiamo un positivo che frequenta la terza Media. Abbiamo messo in quarantena tutta la classe e alcuni Insegnanti. Sono in comunicazione col Parroco per le decisioni sulla Cresima. La famiglia del ragazzo abita fuori Comune”, scriveva ieri sera il sindaco di Bettona Lamberto Marcantonini.