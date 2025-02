Distretto dell’Assisano, riaperto il punto di erogazione di Petrignano

Il Distretto dell’Assisano comunica la riapertura del punto di erogazione di Petrignano d’Assisi, temporaneamente chiuso per permettere la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione. Da questa settimana è stato riattivato il servizio ambulatoriale e le attività infermieristiche; sono state ripristinate anche le agende di prenotazione degli esami ematici. A partire dalla giornata di lunedì 24 febbraio, infine, riprenderanno, presso la sede di via Croce e con gli stessi orari antecedenti la chiusura, anche le attività ambulatoriali dei Medici di medicina generale con le dottoresse Aita Adolfo e Daniela Valigi. Durante il periodo di chiusura del punto di erogazione è stato sempre garantito il servizio domiciliare sia per coloro già attivati in assistenza domiciliare sia per gli utenti di nuova presa in carico.

Intanto prosegue il lavoro della Regione e delle Aziende sanitarie regionali per il recupero delle liste di attesa e la riorganizzazione delle attività per la presa in carico della persona. “Ad oggi, sono state aumentate le disponibilità nelle agende di prenotazione di oltre 30.600 posti – dichiara la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – i quali verranno tutti prenotati entro il mese di marzo e circa il 70% delle prestazioni saranno effettuate entro il prossimo mese di aprile. Nel frattempo, verranno creati nuovi posti disponibili per proseguire il recupero delle prestazioni arretrate, cercando di rispettare al massimo gli ambiti territoriali di garanzia, ovvero evitare il più possibile il ‘turismo sanitario’ che in questi ultimi anni ha portato i cittadini da un capo all’altro della regione”.

Nell’opera di abbattimento delle liste d’attesa è iniziato anche il coinvolgimento dei centri privati accreditati, che da oltre 30 anni, per legge, operano a supporto del sistema sanitario pubblico. La logica è quella di non proseguire nel percorso adottato negli anni passati, secondo cui sono stati assegnati dei budget alla sanità privata basati unicamente sul numero di prestazioni portando ad una sorta di concorrenza tra pubblico e privato. E nell’ottica della semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi sanitari, giova ricordare che grazie all’app unica regionale “UmbriaFacile” è possibile effettuare le prenotazioni per visite ed esami in totale sicurezza e con facilità, per sé stessi ma anche per terzi, scegliendo luogo, giorno e orario. UmbriaFacile infatti è dotata di un’interfaccia intuitiva e user-friendly che garantisce un’esperienza ottimale agli utenti. Autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica), è possibile consultare anche altri servizi sanitari, come il fascicolo sanitario, l’esenzione ticket, il cambio del medico curante e la situazione dell’affluenza dei pazienti nei vari pronto soccorso degli ospedali regionali, per codice di priorità. A breve verrà attivata anche il servizio di notifica push delle prenotazioni CUP, un utile promemoria direttamente sulla schermata del proprio smartphone. UmbriaFacile è scaricabile sia su Google Play che su App Store.

