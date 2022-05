Il drive through dei tamponi si sposta in via del Caminaccio

Da lunedì 2 maggio il drive through (punto tamponi Covid-19) del Distretto Assisano si sposta dal PalaEventi di Santa Maria degli Angeli all’ex sede universitaria dei Sapori, situata in via del Caminaccio sempre a Santa Maria degli Angeli. La nuova postazione sarà raggiungibile dalla SS75, uscita Assisi – Santa Maria degli Angeli sud. Restano invariati gli orari di attività: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11.

Già con la fine dello stato di emergenza era stato dismesso il punto vaccinale al Pala eventi e si era tornati al Palazzo della Salute (ingresso 4) in Piazza del Tabacchificio, a Bastia Umbra. La struttura angelana ha comunque fatto il suo: i vaccini somministrati dal 27 dicembre al 31 marzo sono stati quasi 29 mila; nello stesso periodo oltre 14 mila le persone sottoposte a tampone molecolare. “Questa posizione è stata più funzionale e comoda per i cittadini di Assisi e del comprensorio”, si leggeva in una nota dell’amministrazione comunale, in cui si ricorda che “Fin dal primo momento l’amministrazione comunale ha messo a disposizione della Regione, nell’osservanza della collaborazione istituzionale, il Pala Eventi in quanto struttura che grazie alla conformazione e all’ampio parcheggio ha permesso di gestire al meglio le file degli utenti soprattutto nel pieno della somministrazione dei vaccini”. Ora come detto, con lo spostamento del drive through, il Pala eventi torna libero.

