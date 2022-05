Kit di sacchi per la differenziata, da oggi al via una nuova consegna

L’amministrazione comunale informa che Ecocave, la società che gestisce i rifiuti, ha stabilito un’ulteriore consegna dei kit sacchi per la raccolta differenziata porta a porta riservata a quei cittadini che non hanno ancora provveduto al ritiro nei mesi di febbraio, marzo e aprile.

La consegna avverrà dal 2 al 7 maggio prossimi, durante gli orari di apertura della stazione ecologica comunale, e i kit di sacchi (blu, giallo e grigio) saranno dati agli utenti regolarmente iscritti ai tributi comunali e precisamente alle utenze domestiche non dotate di contenitori nelle frazioni coperte dal porta a porta: Petrignano, Palazzo e Tordibetto, Torchiagina, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Mora, Sterpeto, Pianello, Santa Maria degli Angeli-zona 1, Santa Maria degli Angeli-zona 2 Tordandrea, Castelnuovo, Viole, Capodacqua, Rivotorto e Zona Ivancich. La dotazione consegnata sarà sufficiente per un intero anno; le utenze domestiche residenti nelle diverse frazioni dovranno recarsi presso la stazione ecologica di Ponte Rosso per ritirare i sacchi nell’arco temporale indicato.

Intanto in via sperimentale per questo week end è stata istituita una linea di bus, una navetta ibrida, che partirà dal parcheggio della stazione ferroviaria e arriverà al parcheggio Giovanni Paolo II, a Porta Nuova e piazza Matteotti. Il mezzo era a disposizione dei turisti e ovviamente dei residenti, dalle 11 alle 19, con partenza ogni 30 minuti, sia sabato che domenica; il collegamento era finalizzato a incentivare l’uso del parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e nello stesso tempo alleggerire il traffico lungo la circonvallazione durante il fine settimana. L’amministrazione comunale intende puntare su questo tipo di trasporto pubblico e soprattutto vuole provare questa forma di collegamento da un lato per decongestionare il centro storico dalle auto e dall’altro per offrire un servizio di trasporto pubblico e comodo a disposizione dei turisti che, numerosissimi, stanno tornando in città.

© Riproduzione riservata