Emergenza Covid-19, in tutta l’Umbria servono 250 infermieri

Emergenza Covid-19, servono 250 infermieri in tutta l’Umbria.Qui il bando per partecipare. L’avviso scade il 6 novembre: la graduatoria sarà utilizzata a seconda delle esigenze delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. Un bando, che non è l’unico attualmente aperto, rintracciabile nella pagina dedicata del sito dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che ha indetto un avviso pubblico, per solo colloquio, per coprire un fabbisogno urgente di 250 infermieri da collocare a tempo determinato in tutte e aziende sanitarie e ospedaliere dell’Umbria. La scadenza è fissata per il 6 novembre prossimo.

Per l’emergenza Covid-19 in Umbria serve dunque personale. “La graduatoria che si andrà componendo con la valutazione delle prove – si legge nel bando – potrà essere progressivamente utilizzata a seconda delle esigenze di ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera del sistema sanitario regionale dell’Umbria”.

La durata massima del rapporto è di 12 mesi e si tratta di una call diramata nell’ambito dell’emergenza Covid-19. I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono come detto disponibili nella pagina web dedicata del nosocomio ternano.