Ospedale di Assisi: fino a fine anno una nuova ambulanza e la dialisi notturna

Da metà ottobre all’ospedale di Assisi è stata attivata una nuova postazione per il TSA (Trasporto di soccorso avanzato) presso il Presidio ospedaliero. Sarà operativa dalle ore 8 alle 20, 7 giorni su 7, per tutta la durata degli eventi giubilari, almeno fino al 31 dicembre 2025. La postazione sarà composta da un autista ed un infermiere. La sua attivazione, come deliberato dalla direzione dell’Usl Umbria 1, risponde a esigenze specifiche connesse al potenziamento dei servizi di emergenza e urgenza previsti per la città di Assisi in occasione del Giubileo, finanziati attraverso i fondi stanziati dal governo nazionale, gestiti dalla Regione e affidati all’Azienda sanitaria. In precedenza, sempre per il Giubileo, all’ospedale di Assisi era stato attivato il servizio di dialisi notturna presso il Presidio ospedaliero di Assisi, disponibile per tutta la durata del periodo giubilare, fino al 31 dicembre 2025. L’iniziativa è pensata per accogliere e supportare i pellegrini e i visitatori che soggiornano nel territorio – cittadini compresi – offrendo loro un’assistenza sanitaria qualificata anche nelle ore serali, qualora non si riuscisse a fissare la seduta nelle ore diurne. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 075.8139318 oppure scrivere all’indirizzo email: dialassisi@uslumbria1.it.

© Riproduzione riservata