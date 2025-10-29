Al Polo-Bonghi la consegna delle certificazioni Trinity ottenute dagli studenti assisani e non solo (foto)

Mercoledì 22 ottobre 2025 nell’Aula Magna dell’istituto Polo – Bonghi di Santa Maria degli Angeli, l’assessore alla scuola e alle politiche giovanili del Comune di Assisi, Scilla Cavanna, insieme al rappresentante Trinity School Raffaele Nasti e al dirigente scolastico proprio del Polo-Bonghi, Carlo Menichini, ha consegnato gli Attestati delle certificazioni Trinity ottenute dagli studenti del Polo Bonghi, da un gruppo di insegnanti dell’istituto Alberghiero di Assisi, dai ragazzi dell’istituto comprensivo Perugia 14 di Montelaguardia e della scuola Your school sede di formazione e conseguimento degli esami di certificazione Trinity. I corsi sono stati organizzati della Your School di Santa Maria Degli Angeli, grazie ai fondi PNRR per gli studenti dell’IIS Polo-Bonghi e per i docenti dell’istituto Alberghiero. Le certificazioni Trinity sono un programma di valutazione delle competenze linguistiche in inglese offerto dall’ente di certificazione Trinity College London. Questa certificazione è ampiamente riconosciuta in tutto il mondo e può essere utile per scopi accademici, professionali o personali.

“Il Dirigente scolastico, ringraziando tutti i partecipanti per l’impegno profuso e ricordando l’importanza nella società attuale di poter scegliere il proprio percorso di vita senza farsi limitare dalla scarsa conoscenza di una lingua straniera – si legge in una nota – ha annunciato l’intenzione di offrire l’opportunità di migliorare le proprie competenze nell’acquisizione della lingua inglese ai propri studenti anche per l’anno scolastico in corso nell’ottica di una crescita globale della persona”.

(Il Polo-Bonghi è una delle scuole che aderisce alle offerte del gruppo editoriale Assisi News pubblicizzandosi anche con articoli redazionali)

