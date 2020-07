Ospedale di Assisi, l’assessore Coletto in visita alla struttura

Luca Coletto (assessore alla Salute) , Stefano Pastorelli (capogruppo Lega in Consiglio Regionale) , Paola Fioroni (vice presidente Assemblea Legislativa) hanno visitato oggi l’ospedale di Assisi. Una visita per ringraziare i sanitari e i volontari. Era presente anche l’assessore comunale alla sanità Massimo Paggi. (Continua dopo la foto)

Nei giorni scorsi la struttura ha visto la riapertura di due nuovi ambulatori della medicina ambulatorio di medicina interna (secondo piano area cardiologica). “L’ambulatorio è dedicato prevalentemente a pazienti che hanno già effettuato un ricovero in reparto, che accederanno all’ambulatorio per effettuare controlli a stretto contatto con il proprio medico di medicina generale, oppure a pazienti inviati dal medico di medicina generale che hanno necessità di essere valutati per eventuali ricoveri o prestazioni in day-hospital o in regime ambulatoriale. L’accesso all’ambulatorio avviene mediante prenotazione CUP”, spiegano dall’ospedale di Assisi. Nello specifico, come il direttore del pronto soccorso Manuel Monti, riapre cardiologia, con prime visite ed ECG, Controlli, ecocardiogrammi, ECG Holter, prove da sforzo, Holter pressorio.

Nei giorni la giunta aveva chiesto certezze sul processo di riorganizzazione concordato con i massimi responsabili dell’Usl 1, in particolare per medicina a ciclo breve; chirurgia generale a ciclo breve, da potenziare con un aumento di personale sanitario; chirurgia ricostruttiva comprendente un centro per il trattamento delle ferite difficili a livello interaziendale, il piede diabetico, le piaghe da decubito; il potenziamento del servizio di anestesia con una ulteriore unità specialistica atta a supportare le esigenze operative del sistema. A questi vanno uniti le attività di indagini strumentali, il pronto soccorso/118, la presenza di specialistiche chirurgiche (oculistica, pediatrica, otorino). Tutti passi che secondo Paggi “deve essere ripresa e attuata per garantire quel servizio di qualità alla popolazione locale e non solo; infatti l’ospedale serve 60.000 cittadini del comprensorio e non va dimenticato inoltre che Assisi è la città simbolo del turismo perché accoglie milioni di turisti all’anno, quindi il territorio necessita di una struttura sanitaria all’altezza”. Nelle scorse settimane il nosocomio si era “generosamente messo al servizio degli altri presidi” in questa emergenza Coronavirus, anche ‘prestando’ del personale: 3 medici internisti sono stati comandati nei reparti Covid dedicati, nessun chirurgo era stato rimpiazzato, anzi una unità era stata allocata presso la direzione sanitaria di Branca, i 3 anestesisti erano stati assorbiti in comando straordinario dal Presidio Alto Chiascio e gli infermieri del blocco operatori oerano stati comandati in altri ospedali aziendali.

(Foto di Martina Braganti)