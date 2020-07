Terzo settore, al Digipass si parla di didattica a distanza e supporto alle imprese

Si conclude oggi, giovedì 16 luglio alle ore 17.30, il primo ciclo di incontri organizzato dal Cesvol Umbria in collaborazione con la Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria e ospitato dal DigiPASS Assisi (sia in presenza che a distanza) rivolto agli Enti del terzo Settore.

L’iniziativa, che in data odierna vede un approfondimento circa il nuovo schema di bilancio per gli Enti del Terzo Settore alla luce del Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 (per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected]), viene seguita da un atteso ritorno al DigiPASS Assisi, quello di Ideattivamente con un laboratorio di robotica legato al Club Lego Boost.

Infatti domani, venerdì 17 luglio alle ore 17.30, tutti i ragazzi del Club Lego Boost, a partire dai 7 anni di età, possono partecipare a un laboratorio gratuito a base di coding, portando i propri strumenti o utilizzando robot e tablet messi a disposizione da Ideattivamente.

Il DigiPASS Assisi prosegue l’aspetto educational offrendo un supporto digitale a tutti i formatori scolastici che vorranno seguire la seconda edizione dei corsi su GSuite for Education e Didattica a Distanza proposti dall’Associazione ToKalon (info: www.associazionetokalon.com/corso/gsuite/), ma apre i propri spazi anche alle imprese.

Dalla prossima settimana, il Cesar- Europe Direct Umbria sarà presente con uno sportello su appuntamento il giovedì pomeriggio e il sabato mattina per offrire alle imprese del territorio un servizio di orientamento e assistenza di primo livello per l’individuazione delle opportunità di finanziamento utili alla ripresa economica.

Eventi digitali, informazioni di approfondimento e contatto relative al DigiPASS Assisi si possono seguire tramite il sito internet della Città di Assisi, e le pagina Facebook, Instagram e il canale Youtube.