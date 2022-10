Erasmus+ R.O.B.E., il Polo-Bonghi protagonista in Europa: il racconto dei ragazzi

Assisi News riceve e pubblica da alcuni alunni dell’Istituto Polo-Bonghi il racconto della loro esperienza all’estero grazie Erasmus+ R.O.B.E., nato dalla consapevolezza che i sistemi di istruzione e di formazione debbano essere adeguati all’era digitale è nato il progetto R.O.B.E. che permette a 112 studentesse e studenti di intraprendere un percorso di scambio internazionale riguardo metodologie e tecnologie STEM.

“Grazie al progetto ERASMUS+ R.O.B.E. (impRove knOwledge By stEm, ndr) abbiamo avuto la possibilità di partire dal 17 al 24 settembre per una delle esperienze più belle della nostra vita. Il nostro viaggio è iniziato il 17 settembre e prevedeva come prima tappa Zagabria: nonostante abbiamo passato a malapena due giorni in questa bellissima città, rimarrà sicuramente uno dei momenti più importanti perché è dove abbiamo cominciato a conoscerci e a creare il gruppo che andando avanti si è fatto sempre più forte.

Oltre a consentirci di creare un forte legame, questa settimana ci ha anche dato la possibilità di mettere alla prova noi stessi: l’unico modo di comunicare era usando la lingua inglese, potendo così migliorare le nostre proprietà linguistiche e anche il nostro modo di relazionarsi con le persone. L’ultima giornata ci siamo svegliati presto, emozionati per la bellissima settimana appena vissuta, ma anche tristi perché non pronti a lasciare via quella che era la routine che avevamo creato in quei pochi giorni. Soprattutto, non eravamo pronti a lasciare le persone conosciute durante quella settimana, perché anche se in poco tempo siamo riusciti a creare delle bellissime amicizie, che rimarranno, insieme al viaggio, uno del ricordi più belli che abbiamo.

(L’istituto Polo-Bonghi ha scelto di pubblicizzare le sue attività con banner e publiredazionali sul gruppo editoriale AssisiNews)

© Riproduzione riservata