Parete della creatività, da Ideattivamente il dono della ripartenza scolastica per Vo’ Euganeo

Ideattivamente, nota azienda di Santa Maria degli Angeli, protagonista a Vo’ Euganeo con la parete della creatività. Il presidente Sergio Mattarella e il Ministro della Pubblica Istruzione hanno riaperto simbolicamente le scuole di tutta Italia proprio da Vo’ Euganeo. Un omaggio alla cittadina che più si è distinta per lo spirito altruista e paziente con cui ha accettato molte delle scelte che limitavano libertà e diritti durante i primi tempi della pandemia. Un segnale di attenzione che ora la provincia di Padova raccoglie e rilancia con senso di responsabilità per migliorare il presente e il futuro della scuola e del Paese.

E proprio a Vo’ Euganeo è stata installata la parete della creatività, che permetterà agli studenti di fare esperienze didattiche immersive. Sul pannello da 7 metri quadrati che ha come sfondo il paesaggio dei Colli Euganei sono posizionate 5 postazioni, ciascuna con un’interazione diversa a seconda della scheda elettronica inserita. Girando manopole e toccando pulsanti i ragazzi possono per esempio simulare la pioggia o azionare un trattore su un campo coltivato, con tanto di suoni reali riprodotti attraverso i sintetizzatori. O ancora con un semplice soffio azionare la pala eolica posizionata sul Monte Lozzo.

La parete è stata installata da “Ideattivamente”, start up umbra con sede a Santa Maria degli Angeli e resterà a Vo’ un paio di mesi e poi migrerà negli altri plessi dell’istituto. Un’istallazione tecnologia al servizio della didattica, con tantissime funzioni che gli alunni potranno azionare: pale eoliche che possono ruotare, campi che possono essere lavorati ed arati, pioggia che può essere azionata, e così via con i vari tasti e pulsanti idonei ad attivare la parete della creatività.

“Il ponte della solidarietà ha unito Umbria e Veneto, siamo orgogliosi – hanno detto dallo staff di Ideattivamente – di aver portato, ma soprattutto donato, la nostra creatività a Vo’. L’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un’emozione unica, potergli mostrare il nostro lavoro e poter dare alla scuola nuovi stimoli lo è ancora di più”.

Un importante traguardo per la nota azienda di Assisi, che inaugura la propria creazione proprio nel giorno dell’augurio a tutti i bambini, ai ragazzi, ai genitori, al corpo docente e al personale ausiliario da parte del presidente delle Repubblica che “ha ringraziato personalmente il personale scolastico per quello che ha fatto e per quanto farà con senso di amore e responsabilità per garantire la sicurezza e il ritorno a una vita scolastica il più possibile normale”.

