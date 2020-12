Istituto Alberghiero di Assisi, scuola d’eccellenza per il futuro (foto+video)

Da sempre 'motore' del turismo in Umbria, quest'anno si arricchisce anche del corso in pasticceria industriale e artigianale

L’Istituto Professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione nasce nel 1970, dalla sede di Spoleto nata cinque anni prima, nel 1965. La sede di Assisi diventa autonoma nel 2000. Profondamente radicato nel territorio, l’Istituto Alberghiero di Assisi, oggi diretto dalla dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri, ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del turismo in Umbria, grazie anche alla perfetta sinergia con il mondo imprenditoriale. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi svolgono stage di alternanza scuola-lavoro nelle migliori strutture turistico-ricettive, regionali e nazionali, ma anche internazionali. Il rapporto con gli enti e imprese private è strettissimo, così come con le amministrazioni pubbliche che, a tutti i livelli, si affidano spesso alla scuola assisana per i loro eventi. (Continua dopo il video)

Accanto al corso tradizionale alberghiero e al corso “servizi commerciali”, dall’anno scolastico 2020-2021, è stato attivato il nuovo indirizzo in pasticceria industriale e artigianale. È il primo corso del genere in Umbria e uno dei pochi presenti in Italia, scelta fatta valutando le richieste del territorio, le indagini di mercato, le indicazioni delle associazioni di categoria e le richieste giunte dai ragazzi e dalle famiglie. Nel 2006, l’Istituto Alberghiero di Assisi, la scuola specializzata in servizi enogastronomici che nel 2006 è stata insignita del riconoscimento UNESCO International School’s.

Nel 2016, per la quarta volta, l’Istituto Alberghiero di Assisi viene scelto dal Ministero dell’Istruzione quale scuola d’ eccellenza, venendo selezionato dal MIUR, insieme ad altri quattro istituti alberghieri d’Italia (Catania, Molfetta, Iesolo e Genova) per curare l’allestimento del ricevimento che il Presidente Sergio Mattarella ha dato la sera del 1 giugno scorso in occasione del 70′ anniversario della Festa della Repubblica. Mattarella ha incontrato le rappresentanze dei cinque alberghieri consegnando a ciascuno una targa di riconoscimento che per la scuola di Assisi è stata ricevuta dalla Dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri.

