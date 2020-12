Meteo Assisi 18-20 dicembre 2020: sole e nebbia, le previsioni del weekend

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 18-20 dicembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti voi cari lettori ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il Natale e dopo una lunga fase piovosa che ci ha condotto addirittura pensate ad un surplus pluviometrico, il brutto tempo si è preso una pausa, tuttavia segnatamente sulle nostre pianure umbre, complice l’alto tasso di umidità accumulato dopo le grandi piogge della scorsa settimana si è tradotta negli ultimi giorni nella presenza inevitabile di estesi e densi banchi di nebbia in prima mattinata. Questa fase non sarà però destinata a durare molto, infatti andando a scorgere ciò che sta avvenendo e avverrà ai piani alti dell’atmosfera il vortice polare che lo scorso anno girava a velocità molto elevata quest’anno appare al contrario molto indebolito e pronto da un momento all’altro a rompersi e destrutturarsi ciò che classicamente getta le basi di un evento importante di freddo e neve sul nostro paese. Staremo a vedere certamente cosa accadrà nei prossimi giorni ma siamo in Piena Nina nel Pacifico e dubito fortemente che l’inverno possa continuare a mostrarci questo anonimato fin qui visto…

Intanto come sempre vediamo assieme il Meteo Assisi 18-20 dicembre 2020, con uno sguardo attento anche all’Umbria. Meteo che, nel corso delle prossime giornate, si rivelerà, non posso usare termine più appropriato, “né carne né pesce”:

Oggi venerdì: a parte le solite riduzioni di visibilità che interesseranno nelle prime ore della mattinata una larga fetta del nostro territorio, poi uscirà il sole e le temperature massime subiranno un rialzo su valori miti per il periodo. Clima che continua ad essere troppo caldo in montagna, mentre le nostre pianure saranno nel freezer di notte e al primo mattino proprio a causa di questa troppa mitezza sui rilievi. Ventilazione che persiste debole o del tutto assente e qualità dell’aria in costante peggioramento.

Sabato: giornata più nuvolosa rispetto al sabato ma nella quale non mancheranno comunque spazi di sole. Temperature minime e massime in deciso aumento su valori più miti del normale scarsa la ventilazione. Riduzioni di visibilità possibili di notte al primo mattino ma meno diffuse e probabili. Scarsa la ventilazione.

Domenica infine: torna ad essere il sole il principale protagonista della scena a parte le solite nebbie anche dense al primo mattino, poca davvero la nuvolosità presente. Ventilazione scarsa e qualità dell’aria pessima a causa dell’alta pressione dell’aria al suolo che costringerà tutti gli inquinanti nell’aria a restare inchiodati ai piani più bassi…

Vi anticipo in chiusura di intervento poi il cambiamento del tempo che interverrà nel corso della prossima settimana che ci condurrà fin verso al natale con il ritorno della pioggia sul nostro territorio.

A tutti voi il più sincero augurio da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews di trascorrere il più possibile giornate serene assieme ai vostri cari ! A presto per le previsioni del Natale!