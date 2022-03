Istituto Comprensivo Assisi 2 eccellenza nella matematica ai Giochi Matematici del Mediterraneo. Quesito1, quesito 2, quesito 15… Sono dei veri e propri rompicapo matematici. Ma fino ad un certo punto. Almeno per coloro che si sono cimentati nella FINALE REGIONALE, il 9 marzo, nell’edizione 2022 dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”. Una gara che ha messo alla prova anche quest’anno gli studenti delle scuole d’Italia, coinvolte in tre differenti prove.

Eccellenze nella matematica all’IC ASSISI 2 dove i ragazzi del nostro Istituto si sono distinti portando “a casa” il podio delle prime tre posizioni.

Nella fattispecie: primo posto per Francesco Nicolini – classe IV Scuola Primaria “Patrono d’ Italia”; secondo posto per Gaia Tagliolini – classe IV Scuola primaria “Giovanni XXIII”; terzo posto per Maddalena Donnini – classe IV Scuola primaria “Giovanni XXIII”.

Al settimo cielo le coach che hanno, per così dire, allenato questi fantastici bambini: le docenti Arianna Felici, della scuola primaria “Patrono D’Italia” e Gioiella Masciotti, della primaria “Giovanni XXIII” La matematica – come sottolineano le docenti– è alla base di molte attività che fanno parte della vita di tutti i giorni, se presa come un gioco, può diventare anche divertente e stimolare i ragazzi a prenderla molto meno come quella materia terribile e complicata, e molto di più come un piacevole supporto per molte altre materie scientifiche, che sono anche le fondamenta di molte delle tecnologie di oggi e soprattutto del futuro».

La preside dell’Istituto, la dottoressa Chiara Grassi, ha manifestato il suo orgoglio complimentandosi personalmente sia con le docenti, ma soprattutto con i piccoli protagonisti che hanno saputo mostrare, di fronte agli altri istituti della Regione Umbria, quanto la matematica possa diventare “un gioco da ragazzi!”

Un in bocca al lupo al primo classificato, Francesco Nicolini, impegnato nella preparazione della FINALE NAZIONALE, che si terrà in via telematica nei prossimi mesi. Forza Francesco, tutto l’IC ASSISI 2 tifa per te!

© Riproduzione riservata