Olimpiadi della Matematica 2022, la squadra femminile del Convitto prima in Umbria

L'11 febbraio è la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. Secondo i dati delle Nazioni Unite, nel mondo, le donne ricercatrici in ambito scientifico sono meno del 30 per cento. Per di più le ricercatrici sono oggetto di discriminazione di genere e di mancanza di riconoscimento da parte della comunità scientifica. Proprio per sensibilizzare su un aspetto che troppo spesso viene così poco considerato, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito – a partire dal 2015 – la Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza. In questa occasione dedichiamo uno spazio agli ottimi risultati del Convitto Nazionale di Assisi nella gara per le qualificazioni alle Olimpiadi della Matematica 2022.

Il 28 gennaio scorso la squadra femminile composta dalle studentesse: Ascani Arianna (3 D), Bernardini Giulia (4E), M. Cristina Bocchini (2D), Virginia Massini (4F), Olivia Moretti (5D), Chiara Selva (3D) e Laura Tomassini (5E), si è classificata alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica 2022, risultando prima tra tutte le squadre umbre partecipanti.

La gara a squadre, svoltasi in modalità on line, ha visto disputare ben 165 squadre femminili di vari istituti nazionali che, in tre sessioni, composte da 55 squadre ciascuna, si sono sfidate in un’appassionante competizione che le ha viste alle prese con ben 21 problemi matematici da risolvere in 120 minuti. Grazie a logica, intuizione, fantasia e al grande lavoro di preparazione curato dalla loro allenatrice, prof.ssa Simona Pieri, le studentesse del Liceo Scientifico “Principe di Napoli” di Assisi hanno saputo affrontare con competenza e spirito di squadra questa sfida che le ha ammesse a partecipare alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica 2022 che si disputerà nel maggio prossimo.

“Dunque – le conclusioni della rettrice del Convitto, Annalisa Boni – ‘ad maiora’ a tutte le nostre ragazze, alle quali vanno le più sentite congratulazioni non solo mie, ma della loro allenatrice professoressa Pieri, della responsabile d’Istituto del Progetto Olimpiadi prof.ssa Barbara Ceccotti e dei docenti tutti”.

