Palestra della scuola Frate Francesco, grande festa per l’inaugurazione

C’era anche il viceministro dell’istruzione Anna Ascani e il presidente del Coni Domenico Ignozza stamattina all’inaugurazione della palestra della Frate Francesco (scuola secondaria di primo grado facente parte dell’Istituto Comprensivo Assisi 1). Oltre un milione di euro è la cifra complessiva stanziata per la struttura comunale, suddivisi in 832 mila euro (finanziati al capitolo “scuole sicure” dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) per l’adeguamento sismico, in 115.656 per l’efficientamento energetico (di cui la metà con il contributo del Gse, Gestore servizi energetici) e 125 mila finanziati dal Comune per l’adeguamento delle barriere architettoniche e la rifunzionalizzazione dei bagni e spogliatoi. Dopo mesi di lavoro (e qualche polemica: un anno fa, nel febbraio del 2019, la palestra era quasi pronta, ma era stata l’ex assessore Claudia Travicelli a segnalare come la struttura “rimarrà un ‘percorso di guerra’ per i portatori di handicap, che potranno accedervi solo con il prezioso ausilio del corpo docente e non”) i ragazzi della scuola media “Frate Francesco”, e quelli delle classi del liceo Properzio e dell’Istituto Alberghiero che hanno alcune aule nel plesso, potranno usufruire di una palestra nuova e accessibile, confortevole e ecosostenibile, sicura e completamente arredata.