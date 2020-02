Festa degli agricoltori 2020, grande successo a Santa Maria (foto+video)

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

Grande successo per la Festa degli agricoltori 2020, a Santa Maria degli Angeli, sesta edizione dell’iniziativa tra tradizione e beneficenza. Un evento che si sta riservando un posto di primo piano a livello nazionale, raccogliendo macchine agricole e operatori del settore da tutta l’Umbria e sempre più in arrivo anche da fuori regione. A fare gli onori di casa, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e quello di Bastia Umbra, Paola Lungarotti.

Erano oltre 300 i trattori e mezzi agricoli iscritti, tra cui uno che lavora la terra della Città del Vaticano, e un migliaio le persone presenti. Dopo il ritrovo in zona Poste (via Los Angeles), con iscrizione al percorso, ritiro gadget e colazione contadina, la benedizione dei mezzi e delle palme, e poi la partenza da Santa Maria degli Angeli, giro a Bastia e ritorno al Palaeventi angelano. (Continua dopo il video)

Durante la conviviale con autorità e familiari, la premiazione dei vincitori per le varie categorie (donna alla guida di un trattore, miglior partecipante, trattore dell’anno e trattore più vecchio ma funzionante, macchina semovente). Anche in questa edizione si è rinnovata la collaborazione della Festa degli agricoltori con l’Istituto Alberghiero di Assisi, che ha collaborato con il Catering “il Quadrifoglio” per la buona riuscita della conviviale.

I premi assegnati: Trattore San Francesco d’Assisi 2020 a Mario Brufani. Miglior partecipante all’azienda Peppucci con 13 trattori. Trattore storico ad Eliseo Feliciano, premio macchine semoventi all’azienda Magnanini e Cialfi. Trattore più grande e lontano Roberto Rossi. Sei in tutto, infine, le donne premiate per il premio “Trattore Donna”.

Il ricavato della Festa degli Agricoltori 2020, determinato da quote di iscrizione, sponsorizzazioni e contributi, depurato delle spese vive dei costi sostenuti, verrà devoluto in beneficenza per l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze così come indicato tra i motivi principali della raccolta fondi.

Foto: Mauro Berti e Redazione AssisiNews

(La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews e AssisiSport)